Слава Каминская поделилась с подписчиками смешным видео

Новости шоу бизнеса: Звездная мама напела фрагмент вступительной композиции из популярного в конце 80-х бразильского телесериала "Рабыня Изаура".

Слава Каминская, не так давно очень трогательно поздравившая своего сына Леонарда с четырехлетием, теперь опубликовала на своей странице в Instagram очень смешное видео с дочкой.

На нем можно увидеть Славу, которая держит на руках маленькую Лауру. Судя по всему, Каминская рассчитывала услышать повтор из уст ребенка, но у Лауры не совсем хорошо это получилось.

"Мамин музыкальный слух", – прокомментировала в конце видео Слава, очень сильно при этом смеясь.

Как сообщалось ранее, Солистка популярной украинской группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская, которая недавно призналась в том, кто же ей сделал пластические операции, поделилась секретами отношений со свекровью. На своей странице в Instagram певица разместила совместное фото с мамой супруга Эдгара, в подписи к которому отметила, что дружить или враждовать со свекровью – это лишь выбор каждой женщины.