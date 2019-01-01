Леди Гага поразила публику в Лас-Вегасе

Леди Гага, не так давно примерившая откровенное ажурное платье, очень впечатлившее публику, отыграла концерт в Лас-Вегасе, на котором продемонстрировала не один эпатажный образ. Например, один из ее костюмов представлял собой золотое боди, дополненное высокими сапогами в тон.
В зеркальном комбинезоне, напоминающем диско-шар, и голубом парике Гага не только пела на сцене вместе с подтанцовкой.
Но и в какой-то момент просто воспарила над ней вместе с музыкальным инструментом.
Одним из самых смелых образов в этот вечер можно назвать черно-зеленый наряд, дополненный ярким париком, ботфортами на шнуровке и колготками в сетку.
Также стоит отметить еще одно боди, едва прикрытое полупрозрачной накидкой, в котором звезда выступала в сопровождении шоу-балета.