Леди Гага поразила публику в Лас-Вегасе

Новости шоу бизнеса: Шоу состоялось в Park Theatre и звезда готовилась к нему как всегда очень тщательно.

Леди Гага, не так давно примерившая откровенное ажурное платье, очень впечатлившее публику, отыграла концерт в Лас-Вегасе, на котором продемонстрировала не один эпатажный образ. Например, один из ее костюмов представлял собой золотое боди, дополненное высокими сапогами в тон.

В зеркальном комбинезоне, напоминающем диско-шар, и голубом парике Гага не только пела на сцене вместе с подтанцовкой.

Но и в какой-то момент просто воспарила над ней вместе с музыкальным инструментом.

Одним из самых смелых образов в этот вечер можно назвать черно-зеленый наряд, дополненный ярким париком, ботфортами на шнуровке и колготками в сетку.

Также стоит отметить еще одно боди, едва прикрытое полупрозрачной накидкой, в котором звезда выступала в сопровождении шоу-балета.