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Украинский певец Дзидзьо поздравил всех своих поклонников с Новым годом

Украинский певец Дзидзьо поздравил всех своих поклонников с Новым годом
22:38 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: С больничной койки певец Михаил Хома пожелал здоровья, успеха, достатка, счастья и веселого настроения.

Украинский певец Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома), который стал жертвой нападения в Киеве 28 декабря возле радиостанции, находится в больнице. Вследствие избиения Михаил может потерять слух.

Однако эти обстоятельства не повлияли на решение Дзидзьо поздравить своих поклонников с Новым годом. Ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Певец записал видео прямо с больничной койки и пожелал украинцам здоровья, успеха, достатка, счастья и веселого настроения.

 
 
 
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Вітаю з Новим Роком

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

"Старому благодарны, но принимаем новый и помним, что в новом году нас ждет фантастическое будущее. Спасибо за поддержку!" – добавил он.

Напомним, что недавно стали известны необычные факты об избиении популярного певца. Фигурант скандала с избиением популярного певца и актера Михаила Хомы (известного как Дзидзьо) в Киеве 28 декабря Михаил Мишков прокомментировал инцидент. По словам мужчины, он сам является "жертвой", а группа DZIDZIO - преступная группировка во главе с концертным директором Анатолием Безухом.

На известного музыканта напали в центре Киева

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Все по теме:

Больница, Певец, Пожелания, Дзидзьо, Поздравления с новым годом, Михаил Хома.
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