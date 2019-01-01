Украинский певец Дзидзьо поздравил всех своих поклонников с Новым годом

Новости шоу бизнеса: С больничной койки певец Михаил Хома пожелал здоровья, успеха, достатка, счастья и веселого настроения.

Украинский певец Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома), который стал жертвой нападения в Киеве 28 декабря возле радиостанции, находится в больнице. Вследствие избиения Михаил может потерять слух.

Однако эти обстоятельства не повлияли на решение Дзидзьо поздравить своих поклонников с Новым годом. Ролик артист опубликовал на своей странице в Instagram.

Певец записал видео прямо с больничной койки и пожелал украинцам здоровья, успеха, достатка, счастья и веселого настроения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Вітаю з Новим Роком Публикация от DZIDZIO (@dzidzio) 31 Дек 2018 в 12:28 PST

"Старому благодарны, но принимаем новый и помним, что в новом году нас ждет фантастическое будущее. Спасибо за поддержку!" – добавил он.

Напомним, что недавно стали известны необычные факты об избиении популярного певца. Фигурант скандала с избиением популярного певца и актера Михаила Хомы (известного как Дзидзьо) в Киеве 28 декабря Михаил Мишков прокомментировал инцидент. По словам мужчины, он сам является "жертвой", а группа DZIDZIO - преступная группировка во главе с концертным директором Анатолием Безухом.