Как Потап встретил Новый год 2019: фото, видео

Новости шоу бизнеса: Известный украинский артист и продюсер Алексей Потапенко устроил "зажег" на популярном курорте.

Потап также поздравил всех с новогодними праздниками.

Да, судя по видео и фото, которые Потап опубликовал в своем микроблоге в Instagram, он вместе с другими участниками группы MOZGI выступали в новогоднюю ночь на известном египетском курорте Шарм-эль-Шейх.

"Мы сегодня пели на трех языках для найінтернешнл аудитории и разорвали в хлам. Спасибо всем. Все, теперь в заслуженный vacation. Thanks for everything, let's go further", - написал Потап на своей странице.

А еще Потап показал "новогодний шарм". Щоправда на этом фото самого Алексея нет. Но снимок получился очень трогательным.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Новогодний шарм Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 31 Дек 2018 в 2:37 PST

Артист также опубликовал на своей странице видеопоздравление с Новым годом и Рождеством. Потам поздравил всех сразу на нескольких языках мира и выразил слова благодарности поклонникам.

"Я записал это видео, чтобы сказать спасибо всем тем, кто был с нами и кто остается с нами. Спасибо вам за то, что приходите к нам, что остаетесь рядом. Спасибо за то, что вы старается быть хорошими людьми, ведь быть га**ом так легко. Делайте хорошы дела в ному году", - сказал Алексей.