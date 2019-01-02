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В крошечном бикини провела уходящий год Эмили Ратаковски

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В крошечном бикини провела уходящий год Эмили Ратаковски
12:49 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: www.instagram.com

Новости шоу бизнеса: Эмили Ратаковски опубликовала очередные горячие фотографии.

Известная супермодель Эмили Ратаковски любит радовать поклонников пикантными фото. Частенько на ее странице в Instagram появляются фото, на которых модель позирует почти без одежды.

Прощаясь с 2018 годом, знаменитость разместила в соцсети снимок, на котором она позирует в крошечном бикини.

"Пока, 2018", – лаконично подписала фото Ратаковски.

Кроме этого, на странице Эмили появились фото с ее мужем Себастьяном Бир-МакКлардом.

Горячее фото: американская модель и актриса показала свои формы

Вместе супруги отдыхают в Мексике.

Для прогулки по солнечному Мехико Ратаковски выбрала джинсы с завышенной талией и горчичный топ.

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Мексика, Фото, Новый год, супермодель, Емили Ратаковски, Новый год 2019.
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