В крошечном бикини провела уходящий год Эмили Ратаковски

Новости шоу бизнеса: Эмили Ратаковски опубликовала очередные горячие фотографии.

Известная супермодель Эмили Ратаковски любит радовать поклонников пикантными фото. Частенько на ее странице в Instagram появляются фото, на которых модель позирует почти без одежды.

Прощаясь с 2018 годом, знаменитость разместила в соцсети снимок, на котором она позирует в крошечном бикини.

"Пока, 2018", – лаконично подписала фото Ратаковски.

Кроме этого, на странице Эмили появились фото с ее мужем Себастьяном Бир-МакКлардом.

Вместе супруги отдыхают в Мексике.

Для прогулки по солнечному Мехико Ратаковски выбрала джинсы с завышенной талией и горчичный топ.