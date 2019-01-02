Стало известно, что муж подарил Кардашьян на Рождество

Новости шоу бизнеса: Известный рэпер Канье Уэст, который придумал себе новое имя, сделал своей жене Ким Кардашьян нескромный подарок на новогодние праздники.

По информации издания Mail Online, музыкант подарил своей супруге квартиру в самом дорогом районе Майами аж за 14 миллионов долларов.

Сообщается, что недвижимость расположена в 18-этажном кондоминиуме под названием Billionaire Beach Bunker ("Пляжный бункер миллиардеров"). Проект создан архитектором Норманом Фостером для американо-украинского олигарха Леонарда Блаватника и магната Goldman Sachs Ллойда Бланкфейна.

Таким образом, Ким стала владелицей недвижимости общей площадью 436 квадратных метров, которая включает четыре спальни, пять ванных и террасу с прекрасным видом. В кондоминиуме есть гимнастический зал, спа, бассейн и подземная парковка – они тоже в полном распоряжении звезды.

Как сообщалось ранее, Всемирно известная светская львица Ким Кардашьян, которая прославилась пышными формами и съемками в реалити-шоу, порадовала фанатов Instagram трогательными кадрами.