Звезда сериала "Игра престолов" отдыхает на горнолыжном курорте в Швейцарии

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер со своим женихом Джо Джонасом, которые недавно посетили показ Louis Vuitton, который прошел в рамках Недели моды в Париже, показали снимки с зимнего отдыха.
Поп-музыкант и звезда кинофильмов посетили элитный горнолыжный курорт, расположенный в Швейцарии. Фото Софи опубликовала на своей странице в Instagram.
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Известная блондинка предстала в модной шапке с меховыми помпонами, зеленой толстовке, а также актуальных солнцезащитных очках-лисичках. Джонас отдал предпочтение эластичной головной повязке в розовых оттенках, а также модном свитере с горизонтальными полосками.
Как сообщалось ранее, опубликованы новые проморолики финального восьмого сезона сериала "Игра престолов". В роликах показаны исполнители главных ролей – Кит Харингтон, Софи Тернер и Мейси Уильямс.