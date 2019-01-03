Звезда сериала "Игра престолов" отдыхает на горнолыжном курорте в Швейцарии

Новости шоу бизнеса: Фото Софи опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер со своим женихом Джо Джонасом, которые недавно посетили показ Louis Vuitton, который прошел в рамках Недели моды в Париже, показали снимки с зимнего отдыха.

Поп-музыкант и звезда кинофильмов посетили элитный горнолыжный курорт, расположенный в Швейцарии. Фото Софи опубликовала на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram With my love in the mountains Публикация от Sophie Turner (@sophiet) 29 Дек 2018 в 5:49 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Snow bunnies Публикация от Sophie Turner (@sophiet) 2 Янв 2019 в 8:20 PST

Известная блондинка предстала в модной шапке с меховыми помпонами, зеленой толстовке, а также актуальных солнцезащитных очках-лисичках. Джонас отдал предпочтение эластичной головной повязке в розовых оттенках, а также модном свитере с горизонтальными полосками.

Как сообщалось ранее, опубликованы новые проморолики финального восьмого сезона сериала "Игра престолов". В роликах показаны исполнители главных ролей – Кит Харингтон, Софи Тернер и Мейси Уильямс.