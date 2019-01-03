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Звезда сериала "Игра престолов" отдыхает на горнолыжном курорте в Швейцарии

Звезда сериала &quot;Игра престолов&quot; отдыхает на горнолыжном курорте в Швейцарии
10:34 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Фото Софи опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер со своим женихом Джо Джонасом, которые недавно посетили показ Louis Vuitton, который прошел в рамках Недели моды в Париже, показали снимки с зимнего отдыха.

Поп-музыкант и звезда кинофильмов посетили элитный горнолыжный курорт, расположенный в Швейцарии. Фото Софи опубликовала на своей странице в Instagram. 

 
 
 
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With my love in the mountains

Публикация от Sophie Turner (@sophiet)  

 
 
 
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Snow bunnies

Публикация от Sophie Turner (@sophiet)

Звезда "Игры престолов" была замечена в Нью-Йорке в шубе из эко-меха

Известная блондинка предстала в модной шапке с меховыми помпонами, зеленой толстовке, а также актуальных солнцезащитных очках-лисичках. Джонас отдал предпочтение эластичной головной повязке в розовых оттенках, а также модном свитере с горизонтальными полосками.

Как сообщалось ранее, опубликованы новые проморолики финального восьмого сезона сериала "Игра престолов". В роликах показаны исполнители главных ролей – Кит Харингтон, Софи Тернер и Мейси Уильямс.

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Сериал, Instagram, Знаменитости, Игра престолов, Софи Тернер, Джо Джонасом.
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