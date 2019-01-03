Украинская певица Настя Каменских пожелала всем радость и любовь в новом году

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram Настя Каменских поздравила всех своих поклонников с Новым 2019 годом.

Каменских пожелала своим подписчикам быть смелее в новом году и не бояться перемен, которые должны служить вдохновением для невероятного успеха в 2019 году.

"Друзья, всех с Новым 2019 годом! Не переставайте мечтать и пусть каждая ваша мечта сбудется! Дарите друг-другу радость, любовь, улыбки и тепло. Не бойтесь перемен — пусть они послужат вдохновением для творчества и невероятного успеха в этом году. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и смело следуйте вперед — навстречу самому прекрасному будущему. Ваша NK", — душевно поздравила своих фанатов Каменских.

При этом звезда опубликовала под пожеланием фото, на котором она позирует в роскошном вечернем платье из бархата. Прическа уложена в крупные локоны. Из аксессуаров — моносерьга.

Поклонники певицы с благодарностью приняли ее пожелания, а также отметили, что их любимица выглядит потрясающе.

"Спасибо за поздравление", — благодарит sophiia_12.

"Спасибо за такие теплые слова", — поддерживает _merkulova_oksana_

"И Тебя, Анастасия, с Наступившим Новым Годом! Перестать мечтать невозможно, когда смотришь на Твои фото", — восхищается diadia104.

"Как же Насте идет этот образ", — отмечает viktoria_karakash.

"Шикарна", — пишет veronikatmi.

"Очень красивая", — соглашается mel_angelina_09.