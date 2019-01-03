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Украинская певица Настя Каменских пожелала всем радость и любовь в новом году

Украинская певица Настя Каменских пожелала всем радость и любовь в новом году
17:05 Сегодня Телеграф www.rbc.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram Настя Каменских поздравила всех своих поклонников с Новым 2019 годом.

Каменских пожелала своим подписчикам быть смелее в новом году и не бояться перемен, которые должны служить вдохновением для невероятного успеха в 2019 году.

"Друзья, всех с Новым 2019 годом! Не переставайте мечтать и пусть каждая ваша мечта сбудется! Дарите друг-другу радость, любовь, улыбки и тепло. Не бойтесь перемен — пусть они послужат вдохновением для творчества и невероятного успеха в этом году. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и смело следуйте вперед — навстречу самому прекрасному будущему. Ваша NK", — душевно поздравила своих фанатов Каменских.

 
 
 
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Друзья, всех с Новым 2019 годом Не переставайте мечтать и пусть каждая ваша мечта сбудется! Дарите друг-другу радость, любовь, улыбки и тепло Не бойтесь перемен - пусть они послужат вдохновением для творчества и невероятного успеха в этом году. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и смело следуйте вперед - навстречу самому прекрасному будущему Ваша NK Happy New Year to everyone Dream on. Let every dream come true. Share happiness, love, smiles and warmth Never be afraid of changes. Let them guide you to an incredible success this year. Don’t get settled and keep moving forward - towards the most beautiful future #NK #XmaswithNK #NewYear2019

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

При этом звезда опубликовала под пожеланием фото, на котором она позирует в роскошном вечернем платье из бархата. Прическа уложена в крупные локоны. Из аксессуаров — моносерьга.

Настя Каменских удивила новым образом
Настя Каменских удивила новым образомЧитать полностью

Поклонники певицы с благодарностью приняли ее пожелания, а также отметили, что их любимица выглядит потрясающе.

"Спасибо за поздравление", — благодарит sophiia_12.

"Спасибо за такие теплые слова", — поддерживает _merkulova_oksana_

"И Тебя, Анастасия, с Наступившим Новым Годом! Перестать мечтать невозможно, когда смотришь на Твои фото", — восхищается diadia104.

"Как же Насте идет этот образ", — отмечает viktoria_karakash.

"Шикарна", — пишет veronikatmi.

"Очень красивая", — соглашается mel_angelina_09.

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