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Украинская певица ошеломила фанатов изящным фото

Украинская певица ошеломила фанатов изящным фото
19:48 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram украинская певица Тина Кароль выложила откровенное фото.

На снимке можно увидеть певицу в черном, вечернем платье с довольно открытым декольте, которое стало пикантной изюминкой. Снимок появился  на странице в Instagram  совсем недавно.

 
 
 
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#тинакароль #tinakarol

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Сеть положительно оценила снимок, который набрал почти 40 тысяч лайков. Поклонники певицы оставили много  восторженных комментариев по поводу наряда артистки.

Стоит отметить, что Тина Кароль встретила Новый год в объятиях известного ведущего, а именно в объятиях Николая Тищенко.

Украинская певица Тина Кароль, у которой упала елка, показала, как встретила Новый год. Как и большинство исполнителей, звезда работала в новогоднюю ночь.

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Все по теме:

Тина Кароль, Instagram, Снимок, Фото, Наряд, Николай Тищенко.
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