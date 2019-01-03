Украинская певица ошеломила фанатов изящным фото

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram украинская певица Тина Кароль выложила откровенное фото.

На снимке можно увидеть певицу в черном, вечернем платье с довольно открытым декольте, которое стало пикантной изюминкой. Снимок появился на странице в Instagram совсем недавно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #тинакароль #tinakarol Публикация от Tina Karol (@tina_karol) 2 Янв 2019 в 11:55 PST

Сеть положительно оценила снимок, который набрал почти 40 тысяч лайков. Поклонники певицы оставили много восторженных комментариев по поводу наряда артистки.

Стоит отметить, что Тина Кароль встретила Новый год в объятиях известного ведущего, а именно в объятиях Николая Тищенко.

Украинская певица Тина Кароль, у которой упала елка, показала, как встретила Новый год. Как и большинство исполнителей, звезда работала в новогоднюю ночь.