Украинская певица ошеломила фанатов изящным фото

На снимке можно увидеть певицу в черном, вечернем платье с довольно открытым декольте, которое стало пикантной изюминкой. Снимок появился на странице в Instagram совсем недавно.
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Сеть положительно оценила снимок, который набрал почти 40 тысяч лайков. Поклонники певицы оставили много восторженных комментариев по поводу наряда артистки.
Стоит отметить, что Тина Кароль встретила Новый год в объятиях известного ведущего, а именно в объятиях Николая Тищенко.
Украинская певица Тина Кароль, у которой упала елка, показала, как встретила Новый год. Как и большинство исполнителей, звезда работала в новогоднюю ночь.