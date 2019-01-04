Леся Никитюк запостила фото в очень короткой мине юбке в дорогом отеле

Новости шоу бизнеса: На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала снимок, судя по всему, сделанный в холле одного из отелей.

Телеведущая, видимо, уже устала отдыхать.

Леся Никитюк, буквально на днях поздравлявшая украинцев с наступлением Нового года в синем мини-платье, снова примерила довольно соблазнительный образ.

На фото Леся лежит на большом диване, усыпанном мягкими подушками. На ней надета белая футболка, босоножки на платформе в тон и очень короткая джинсовая юбка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Новий Рік пережили, чекаємо на Різдво Новый Год пережили, ждём Рождество

"Новый год пережили, теперь ждем Рождества", – подписала Никитюк фото, намекая таким образом на длительные каникулы и множество выходных, которые как раз в самом разгаре.

Как сообщалось ранее, Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк прославилась своим чувством юмора. Так, еще одной публикацией она забавно порадовала поклонников в сети. Новое фото Леся опубликовала на своей странице в Instagram.