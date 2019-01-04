Леся Никитюк запостила фото в очень короткой мине юбке в дорогом отеле

Телеведущая, видимо, уже устала отдыхать.
Леся Никитюк, буквально на днях поздравлявшая украинцев с наступлением Нового года в синем мини-платье, снова примерила довольно соблазнительный образ.
На фото Леся лежит на большом диване, усыпанном мягкими подушками. На ней надета белая футболка, босоножки на платформе в тон и очень короткая джинсовая юбка.
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Новий Рік пережили, чекаємо на Різдво Новый Год пережили, ждём Рождество
"Новый год пережили, теперь ждем Рождества", – подписала Никитюк фото, намекая таким образом на длительные каникулы и множество выходных, которые как раз в самом разгаре.
Как сообщалось ранее, Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк прославилась своим чувством юмора. Так, еще одной публикацией она забавно порадовала поклонников в сети. Новое фото Леся опубликовала на своей странице в Instagram.