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Настя Каменских очаровала сеть роскошным образом

Настя Каменских очаровала сеть роскошным образом
09:43 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В публикации, которая появилась на странице Насти Каменских, она предстала на обзор публики в необычном бархатном платье темно-вишневого цвета.

Певица умеет привлекать к себе внимание поклонников.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, а еще фотографиями на своей странице в Instagram. В этот раз украинская певица опубликовала на своей странице в социальной сети видео, на котором позирует в женственном наряде.

Артистка позирует в соблазнительной позе, присев на пианино и сложив руки на животе. Платье Насти изящно подчеркивает ее грудь и оголяет длинные стройные ноги. Волосы Каменских распущены и красиво уложены, а на ее лице яркий макияж с красной помадой. В ушах звезды длинные серьги, которые касаются ключиц. Настя томно смотрит в камеру. 

 
 
 
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Друзья, всех с Новым 2019 годом Не переставайте мечтать и пусть каждая ваша мечта сбудется! Дарите друг-другу радость, любовь, улыбки и тепло Не бойтесь перемен - пусть они послужат вдохновением для творчества и невероятного успеха в этом году. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и смело следуйте вперед - навстречу самому прекрасному будущему Ваша NK Happy New Year to everyone Dream on. Let every dream come true. Share happiness, love, smiles and warmth Never be afraid of changes. Let them guide you to an incredible success this year. Don’t get settled and keep moving forward - towards the most beautiful future #NK #XmaswithNK #NewYear2019

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

В подписи к фотографии знаменитость на двух языках – российском и английском – поздравила поклонников с праздниками. "Друзья, всех с Новым 2019 годом. Не переставайте мечтать и пусть каждая ваша мечта сбудется! Дарите друг-другу радость, любовь, улыбки и тепло. Не бойтесь перемен – пусть они послужат вдохновением для творчества и невероятного успеха в этом году. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и смело следуйте вперед – навстречу самому прекрасному будущему. Ваша NK", - написала Каменских. 

Настя Каменских в наряде со смелым декольте перепела рождественский хит

Поклонники не остались равнодушными и принялись активно обсуждать новую публикацию на странице звезды. Одни Настю Каменских засыпают комплиментами и говорят, что таком образе она очень женственна, а некоторые написали, что певица сильно изменилась, когда ушла от Потапа. "Настя, спасибо! Вас также с Новым годом! Всего наилучшего", "Шикарная как всегда!", "Успеха тебе, движения тебе без остановок", "Красавица!", "Очень женственно", "Какая вы красивая", - пишут поклонники в комментариях к фото Насти Каменских.

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Instagram, Знаменитости, Настя Каменских, Певица, НК, Образ Насти Каменских.
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