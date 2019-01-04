Настя Каменских очаровала сеть роскошным образом

Новости шоу бизнеса: В публикации, которая появилась на странице Насти Каменских, она предстала на обзор публики в необычном бархатном платье темно-вишневого цвета.

Певица умеет привлекать к себе внимание поклонников.

Украинская исполнительница Настя Каменских, которая выступает сейчас под творческим псевдонимом NK, продолжает радовать поклонников новыми песнями и клипами, а еще фотографиями на своей странице в Instagram. В этот раз украинская певица опубликовала на своей странице в социальной сети видео, на котором позирует в женственном наряде.

Артистка позирует в соблазнительной позе, присев на пианино и сложив руки на животе. Платье Насти изящно подчеркивает ее грудь и оголяет длинные стройные ноги. Волосы Каменских распущены и красиво уложены, а на ее лице яркий макияж с красной помадой. В ушах звезды длинные серьги, которые касаются ключиц. Настя томно смотрит в камеру.

В подписи к фотографии знаменитость на двух языках – российском и английском – поздравила поклонников с праздниками. "Друзья, всех с Новым 2019 годом. Не переставайте мечтать и пусть каждая ваша мечта сбудется! Дарите друг-другу радость, любовь, улыбки и тепло. Не бойтесь перемен – пусть они послужат вдохновением для творчества и невероятного успеха в этом году. Никогда не останавливайтесь на достигнутом и смело следуйте вперед – навстречу самому прекрасному будущему. Ваша NK", - написала Каменских.

Поклонники не остались равнодушными и принялись активно обсуждать новую публикацию на странице звезды. Одни Настю Каменских засыпают комплиментами и говорят, что таком образе она очень женственна, а некоторые написали, что певица сильно изменилась, когда ушла от Потапа. "Настя, спасибо! Вас также с Новым годом! Всего наилучшего", "Шикарная как всегда!", "Успеха тебе, движения тебе без остановок", "Красавица!", "Очень женственно", "Какая вы красивая", - пишут поклонники в комментариях к фото Насти Каменских.