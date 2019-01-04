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Поклонники заподозрили американскую певицу в увеличении ягодиц

Поклонники заподозрили американскую певицу в увеличении ягодиц
10:46 Сегодня Телеграф znaj.ua

Новости шоу бизнеса: Американская певица Мадонна дала очередной повод обсудить ее внешность.

Недавно Мадонна выступила в нью-йоркском гей-баре, где исполнила несколько песен под аккомпанемент ее 13-летнего сына Дэвида Банды. Однако не песни стали предметом обсуждения, а сильно изменившуюся форму ее ягодиц. После того как видео с вечеринки попало в интернет, в Сети развернулось бурное обсуждение ее внешности, передает "Сплетник". 

"У нее там подушка?", "Мадонна, зачем тебе эти ненастоящие ягодицы?", "Думаю, она вставила имплантаты. Но они выглядят ужасно ненатурально", — пишут пользователи сети. 

 
 
 
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"Попу как у Ким" 60-летняя певица Мадонна вышла на сцену с новой попой. Как вам попа Мадонны?

Публикация от ☆НОВОСТИ☆ (@show_rus)

 

Поправилась или кое-что увеличила: Мадонна шокировала всех своим видом (Видео)

Но другие фанаты предположили, что Мадонна просто очень неудачно заправила рубашку в брюки или же прикрепила к ним микрофон и аккумулятор. Возможно, певица примерила накладные ягодицы. Представители звезды пока эти слухи не прокомментировали.

Как сообщалось ранее, Яркие платья, костюма или шляпки – отечественная фэшн-индустрия продолжает удивлять знаменитостей во всем мире. Мы решили вспомнить, какие звезды выбрали украинские изделия и зажгли их на публике.

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Мадонна, Знаменитости, Американская певица.
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