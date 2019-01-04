Осадчая показала как проводит отпуск с супругом

Новости шоу бизнеса: Известные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, которые повеселились на катке, сообщили, что отправились в отпуск.

Знаменитая пара отправилась на остров Маврикий. На страницах в Instagram знаменитости постят фотографии из теплых мест.

Как выяснили подписчики пары, сейчас они наслаждаются солнечными днями и теплым океаном на острове Маврикий. Осадчая показала, какие красивые закаты и рассветы в этих краях, а также показала, что гуляет по острову без макияжа.

В свою очередь, Юрий Горбунов не забывает, что в здоровом теле, здоровый дух и занимается на острове йогой, что и продемонстрировал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #yogaforlife Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy) 3 Янв 2019 в 9:54 PST

"Природа – просто рай!", "Закат на Маврикии ни с чем не перепутать! Очень красивый", "Очень красивые фото", – восхищаются юзеры.

А кое-кто углядел на фотографии Осадчей, где она изображена в белом сарафане, животик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Коли щодня нова картина на небі #sunset #holiday Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 3 Янв 2019 в 9:14 PST

"Может быть, Катюша по правде уже в положении", "Животик!", "Она что, беременна?" – озадачились подписчики Осадчей. Сама ведущая это пока никак не комментирует.