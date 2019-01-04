Осадчая показала как проводит отпуск с супругом

Знаменитая пара отправилась на остров Маврикий. На страницах в Instagram знаменитости постят фотографии из теплых мест.
Как выяснили подписчики пары, сейчас они наслаждаются солнечными днями и теплым океаном на острове Маврикий. Осадчая показала, какие красивые закаты и рассветы в этих краях, а также показала, что гуляет по острову без макияжа.
В свою очередь, Юрий Горбунов не забывает, что в здоровом теле, здоровый дух и занимается на острове йогой, что и продемонстрировал.
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"Природа – просто рай!", "Закат на Маврикии ни с чем не перепутать! Очень красивый", "Очень красивые фото", – восхищаются юзеры.
А кое-кто углядел на фотографии Осадчей, где она изображена в белом сарафане, животик.
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"Может быть, Катюша по правде уже в положении", "Животик!", "Она что, беременна?" – озадачились подписчики Осадчей. Сама ведущая это пока никак не комментирует.