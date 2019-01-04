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Пятница, 04.01.2019
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Осадчая показала как проводит отпуск с супругом

Осадчая показала как проводит отпуск с супругом
14:23 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов, которые повеселились на катке, сообщили, что отправились в отпуск.

Знаменитая пара отправилась на остров Маврикий. На страницах в Instagram знаменитости постят фотографии из теплых мест.

Как выяснили подписчики пары, сейчас они наслаждаются солнечными днями и теплым океаном на острове Маврикий. Осадчая показала, какие красивые закаты и рассветы в этих краях, а также показала, что гуляет по острову без макияжа.

В свою очередь, Юрий Горбунов не забывает, что в здоровом теле, здоровый дух и занимается на острове йогой, что и продемонстрировал. 

 
 
 
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#yogaforlife

Публикация от Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

"Природа – просто рай!", "Закат на Маврикии ни с чем не перепутать! Очень красивый", "Очень красивые фото", – восхищаются юзеры.

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А кое-кто углядел на фотографии Осадчей, где она изображена в белом сарафане, животик. 

 
 
 
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Коли щодня нова картина на небі #sunset #holiday

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

"Может быть, Катюша по правде уже в положении", "Животик!", "Она что, беременна?" – озадачились подписчики Осадчей. Сама ведущая это пока никак не комментирует.

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Все по теме:

Instagram, Знаменитости, Отпуск, Катя Осадчая, Юрий Горбунов.
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