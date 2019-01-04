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Настя Каменских в купальнике похвасталась упругими ягодицами

Настя Каменских в купальнике похвасталась упругими ягодицами
12:08 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На странице в Instagram Настя разместила фотографию, где предстает в купальнике.

Артистка наслаждается отдыхом в теплых краях.

Украинская певица Настя Каменских, которая произвела фурор необычным нарядом и новой прической, после насыщенных трудовых будней улетела в теплые края. Так, сейчас знаменитость наслаждается отпуском, правда, где именно, держит в секрете.

На снимке Каменских сидит возле бассейна задом к фотографу. Таким образом исполнительница продемонстрировала свою стройную фигуру и упругие ягодицы. 

 
 
 
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Empezamos nuestra vacación #culocomokim #попакакуким

Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Настя Каменских очаровала сеть роскошным образом

"Мы начали наш отпуск", – сопроводила Настя пост на испанском языке и добавила к нему хештег фразой из своей песни #попакакуким

Мнение фанатов на счет фигуры Каменских разделились. "Невероятная", "шикарная", "лучший вид сзади в мире", "ох и фигурочки у снегурочки", – пишут одни.

"Работы непочатый край!", "Жирная, жуть", "что-то у тебя неправильно, сверху какая-то короткая, снизу огромная", – негодуют другие.

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Отдых, Instagram, Знаменитости, Настя Каменских.
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