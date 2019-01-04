Настя Каменских в купальнике похвасталась упругими ягодицами

Новости шоу бизнеса: На странице в Instagram Настя разместила фотографию, где предстает в купальнике.

Артистка наслаждается отдыхом в теплых краях.

Украинская певица Настя Каменских, которая произвела фурор необычным нарядом и новой прической, после насыщенных трудовых будней улетела в теплые края. Так, сейчас знаменитость наслаждается отпуском, правда, где именно, держит в секрете.

На снимке Каменских сидит возле бассейна задом к фотографу. Таким образом исполнительница продемонстрировала свою стройную фигуру и упругие ягодицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Empezamos nuestra vacación #culocomokim #попакакуким Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 3 Янв 2019 в 1:36 PST

"Мы начали наш отпуск", – сопроводила Настя пост на испанском языке и добавила к нему хештег фразой из своей песни #попакакуким

Мнение фанатов на счет фигуры Каменских разделились. "Невероятная", "шикарная", "лучший вид сзади в мире", "ох и фигурочки у снегурочки", – пишут одни.

"Работы непочатый край!", "Жирная, жуть", "что-то у тебя неправильно, сверху какая-то короткая, снизу огромная", – негодуют другие.