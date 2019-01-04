Звезды отдыхают: украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала новое фото с Маврикии

Новости шоу бизнеса: Осадчая показала как проводит отпуск с супругом.

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая вместе с любимым мужем и коллегой Юрием Горбуновым последовала примеру многих украинских звезд и отправилась позагорать и поплескаться в теплой воде в жарких краях. Пара уже поделилась с поклонниками первыми кадрами с райского острова Маврикий, а Катю даже успели заподозрить в том, что она снова беременна. Реагировать на предположения она не стала, зато выложила новое красочное фото в своем Instagram.

На эффектном селфи Осадчая позирует на фоне ярко-бирюзовой воды в соломенной шляпе и солнцезащитных очках. При этом ведущая отказалась от косметики на время отдыха и запечатлена без макияжа - что для нее, впрочем, не редкость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Відпуска, капелюх, я :) Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha) 4 Янв 2019 в 1:48 PST

"Отпуск, шляпа, я", - лаконично подписала снимок знаменитость.

Кадр сделан лишь по грудь, поэтому увидеть фигуру звезды в купальнике и подтвердить или же опровергнуть слухи о ее беременности не представляется возможным.

Катя также показала несколько кадров в сториз - например, как в океане купают лошадей, а также вид из своего номера.

Поклонники засыпали Осадчую комплиментами и пожелали ей отличного отдыха.

"Хорошего отдыха вам и вашей семье", "Класс. Вы на о.Маврикий? Очень похоже. Хорошего отдыха!", "Сонячна Катя ловить сонячні промінчики...", "Волшебная...", "Такая прекрасная", "Неймовірно гарна. Чудового відпочинку", "Восхитительная", "Такая солнечная. Хорошего отдыха!", "Столь заслуженная перезагрузка!" - отметили фолловеры в комментариях.