Австралийскую модель и актрису нашли мертвой в собственной квартире

Новости шоу бизнеса: Тревогу начали бить друзья актрисы в четверг, 3 января.

В воскресенье, 6 января, в Сиднее в своей квартире нашли труп известной австралийской модели, актрисы и телеведущей по имени Аннализ Браакензик. Ей было 46 лет.

В квартиру она поселилась совсем недавно – приобрела в апреле 2018 года после того, как развелась с мужем. Они жила в браке с Дэнни Голдбергом 16 лет.

Друзья обратились в полицию и заявили, что Аннализ не отвечает на СМС. К тому же, она долго не обновляла свой Instagram, где на нее было подписано около 40 тысяч пользователей.

Причину смерти пока не называют. По заявлению местных СМИ, она покончила с собой. Аннализ Браакензик страдала от приступов депрессии. Во время таких приступов она оставляла мрачные сообщения в Instagram, которые затем удаляла.

Актриса родилась 9 декабря 1972 года в Сиднее. Снималась в известных австралийских сериалах. Самую большую известность она получила из-за роли в сериале "Пицца". Она сыграла там одну из главных ролей. В 2003 году по мотивам сериала сняли комедию "Жирная пицца". Браакензик опять сыграла в нем свою героиню.

Также она получила известность благодаря тому, что была дизайнером ювелирных изделий, женского белья, пижам и халатов. Активно защищала животных, придерживалась вегетарианства. Занималась ведением блога о путешествиях, выпустила книгу о рецептах вегетарианской кухни. Также она сумела придумать идею для двух шоу - австралийского Love Lunch и британского Play Your Cards Right.