Скачать
Среда, 09.01.2019
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики
Всемирный банк ухудшил прогноз роста мировой экономики
Итоги 8 января: Филарет - Герой Украины и спасенный моряк
Итоги 8 января: Филарет - Герой Украины и спасенный моряк
Рома сделала предложение Генку по Малиновскому
Рома сделала предложение Генку по Малиновскому
Телескоп &quot;Хаббл&quot; запечатлел гигантскую фотографию Вселенной
Телескоп "Хаббл" запечатлел гигантскую фотографию Вселенной

Тодоренко впервые откровенно рассказала о проблемах с беременностью

Тодоренко впервые откровенно рассказала о проблемах с беременностью
09:15 Сегодня Телеграф znaj.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В декабре прошлого года известная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко впервые стала мамой - у нее родился сын.

Как известно, знаменитость долгое время не комментировала счастливое событие и совсем не делилась с поклонниками сложностями, которые у нее возникали во время беременности. Однако, в этот раз Регина все-таки решилась рассказать все подробности о том, как протекала ее первая беременность.

"Долгое время я действительно не хотела рассказывать о своей беременности, прежде всего, потому что для меня это было в первый раз (такое трогательное и нежное состояние, которое я никогда не забуду), и мне бы хотелось, чтобы меня уважали за то, что я делаю в своей работе, а не обвиняли в том, что строю популярность на собственной беременности. Но сейчас, пройдя интереснейший путь, я готова рассказать вам об этом. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ребятки, наконец-то я готова рассказать вам о прекраснейшем периоде своей жизни, который называется «Беременность») В этот период многие из вас, особенно девушки, задавали мне вопрос, как сохранять активность на протяжении 9-ти месяцев. Долгое время я действительно не хотела рассказывать о своей беременности, прежде всего, потому что для меня это было в первый раз (такое трогательное и нежное состояние, которое я никогда не забуду) и мне бы хотелось, чтобы меня уважали за то, что я делаю в своей работе, а не обвиняли в том, что строю популярность на собственной беременности. Но сейчас, пройдя интереснейший путь, я готова рассказать вам об этом. Несмотря на то, что я скакала-плясала и снималась, меня так же, как всех, мучил токсикоз, у меня так же, как и у всех, отекали ноги, я стала больше на несколько размеров, и мне так же было сложно найти подходящую одежду. Сегодня я объявляю свой «беременный» марафон. На протяжении 9-ти дней буду рассказывать вам о своей беременности, о том, с помощью чего я боролось с тошнотой, как мне удавалось не заснуть во время съемок и впихнуть отекшие ноги в туфли. Возможно, кому-то из вас мои лайфхаки будут полезны. Ну а я в свою очередь жду ваших историй! #БеременныйМарафон #регинатодоренко

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Новый год 2019: Тодоренко и Тополев показали идеальный Новый Год

Несмотря на то, что я скакала-плясала и снималась, меня так же, как всех, мучил токсикоз, у меня так же, как и у всех, отекали ноги, я стала больше на несколько размеров, и мне так же было сложно найти подходящую одежду. Сегодня я объявляю свой «беременный» марафон. На протяжении 9-ти дней буду рассказывать вам о своей беременности, о том, с помощью чего я боролось с тошнотой, как мне удавалось не заснуть во время съемок и впихнуть отекшие ноги в туфли. Возможно, кому-то из вас мои лайфхаки будут полезны. Ну а я в свою очередь жду ваших историй", - заявила телеведущая в публикации в соцсети Instagram.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Знаменитости, Регина Тодоренко, Влад Тополев, Проблемы с беременностю.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 9 января 2019: все знаки Зодиака
02 "Герой Украины": Порошенко высоко оценил вклад Филарета в Украинскую церковь
03 Корь в Украине: количество заболевших достигло более 2 тысяч
04 Маникюр 2019: красивый голубой маникюр на все случаи жизни
05 Елизавета II предоставила престижное звание новому члену королевской семьи
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До -15 мороза и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
Морозы и снегопады: украинцам обещают ухудшение погоды
Военный корабль НАТО зайдет в Черное море
Военный корабль НАТО зайдет в Черное море
Доллар и евро подорожали: свежие курсы валют от НБУ
Доллар и евро подорожали: свежие курсы валют от НБУ
Рецепт дня: эскабече - перуанская закуска из рыбы
Рецепт дня: эскабече - перуанская закуска из рыбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь