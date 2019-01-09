Тодоренко впервые откровенно рассказала о проблемах с беременностью

Новости шоу бизнеса: В декабре прошлого года известная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко впервые стала мамой - у нее родился сын.

Как известно, знаменитость долгое время не комментировала счастливое событие и совсем не делилась с поклонниками сложностями, которые у нее возникали во время беременности. Однако, в этот раз Регина все-таки решилась рассказать все подробности о том, как протекала ее первая беременность.

"Долгое время я действительно не хотела рассказывать о своей беременности, прежде всего, потому что для меня это было в первый раз (такое трогательное и нежное состояние, которое я никогда не забуду), и мне бы хотелось, чтобы меня уважали за то, что я делаю в своей работе, а не обвиняли в том, что строю популярность на собственной беременности. Но сейчас, пройдя интереснейший путь, я готова рассказать вам об этом.

Несмотря на то, что я скакала-плясала и снималась, меня так же, как всех, мучил токсикоз, у меня так же, как и у всех, отекали ноги, я стала больше на несколько размеров, и мне так же было сложно найти подходящую одежду. Сегодня я объявляю свой «беременный» марафон. На протяжении 9-ти дней буду рассказывать вам о своей беременности, о том, с помощью чего я боролось с тошнотой, как мне удавалось не заснуть во время съемок и впихнуть отекшие ноги в туфли. Возможно, кому-то из вас мои лайфхаки будут полезны. Ну а я в свою очередь жду ваших историй", - заявила телеведущая в публикации в соцсети Instagram.