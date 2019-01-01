Новый год 2019: Тодоренко и Тополев показали идеальный Новый Год

Новости шоу бизнеса: Известная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко часто привлекает внимание фанатов необычными постами в Instagram.

Регина Тодоренко решила поздравить поклонников с Новым годом, показав совместное фото с любимым мужчиной.

5 декабря знаменитость вместе с мужем Владом Топаловым стали родителями. Так, артисты показали, как отметили Новый год и поздравили фанатов, написав им массу пожеланий.

Как сообщалось ранее, Известная ведущая Регина Тодоренко разместила в своем Instagram теплые фото с наряженной елкой и рассказала, какими предметами она раньше наряжала новогоднюю красавицу.

Напомним, Украинская ведущая Регина Тодоренко и ее супруг, российский певец Влад Топалов, впервые показали своего новорожденного сына.