Стало известно о первом выходе Кейт Миддлтон

В сообщении говорилось об окончании рождественских каникул для 37-летней герцогини Кембриджской и ее первой обязанности в новом году.

15 января жена принца Уильяма посетит одну из лучших достопримечательностей Лондона. Сад короля Генриха King Henry's Walk Community Garden трижды завоевывал звание лучшего в Лондоне. Герцогиня Кембриджская встретится с волонтерами, которые сотрудничают с культурной достопримечательностью, чтобы узнать больше о садоводстве и том, как оно сближает людей.

