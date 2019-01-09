Стало известно о первом выходе Кейт Миддлтон

Новости шоу бизнеса: О первом официальном визите Кейт Миддлтон в 2019 году сообщили представители королевской семьи на официальной странице Кенсингтонского дворца в Twitter.

В сообщении говорилось об окончании рождественских каникул для 37-летней герцогини Кембриджской и ее первой обязанности в новом году.

15 января жена принца Уильяма посетит одну из лучших достопримечательностей Лондона. Сад короля Генриха King Henry's Walk Community Garden трижды завоевывал звание лучшего в Лондоне. Герцогиня Кембриджская встретится с волонтерами, которые сотрудничают с культурной достопримечательностью, чтобы узнать больше о садоводстве и том, как оно сближает людей.

On Tuesday 15th January The Duchess of Cambridge will visit the King Henry’s Walk Community Garden in Islington. The Duchess will meet @KHWGarden volunteers to hear how the project brings people together through gardening and food growing. pic.twitter.com/Xg3gXdqfjh — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 8 января 2019 г.

Также Кейт Миддлтон получила новый патронаж от королевы Елизаветы II. Она стала заместителем благотворительной акции скорой помощи в Лондоне до 30-й годовщины ее существования. Организация направлена на обеспечение качественного лечения. Герцогиня Кембриджская встретится с клиницистами, фельдшерами, пилотами и членами экипажа, чтобы узнать больше о вызовах, которые получает объединение, как первый заместитель в столице Великобритании.

Напомним ранее, что супруге принца Уильяма исполняется 37 лет. Ожидается, что этот день Кейт Миддлтон проведет скромно, в кругу своей семьи.