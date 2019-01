Юные знаменитости, которые погибли на пике славы

Новости шоу бизнеса: К сожалению, история знает не один случай, когда юные таланты погибали, едва начав свой звездный путь.

В августе 2001 года 22-летняя звезда R’n’B Алия разбилась в авиакатастрофе. Она могла бы затмить Сиару и Бейонсе, но судьба распорядилась иначе.

Алия

16 января 1979 — 25 августа 2001

Алия Дана Хоутон с детства полюбила музыку: вокалу ее учила мама (она сама была певицей), а позже девочка начала выступать на свадьбах и петь в церковном хоре. Впрочем, не только мама посодействовала успеху девочки. Ее тетя — соул-исполнительница и обладательница семи "Грэмми" Глэдис Найт — часто брала Алию с собой в туры и даже просила выйти и спеть что-нибудь на сцене.

В 12 лет девушка заключила первый контракт. Ее раскруткой занялся рэпер R. Kelly, с помощью которого свет увидел дебютный альбом певицы Age Ain’t Nothing But a Number. Такого успеха не ожидал никто: синглы занимали первые места в чарте Billboard, а сама пластинка стала дважды платиновой. Удачным стал и второй сборник One in a Million, над текстами и музыкой которого работали Мисси Элиот и Тимбалэнд.

В 1997 году Алия закончила школу драмы Detroit School of Arts, а через три года ее позвали в боевик "Ромео должен умереть". Девушка исполнила одну из главных ролей, а также записала к нему саундтрек Try Again.

После окончания съемок в "Ромео должен умереть" Алия переключилась на следующий фильм — "Королева проклятых". В этот раз певице предстояло сыграть сверхъестественного персонажа — мать всех вампиров по имени Акаша. Вместе со съемками велась работа над третьим диском Aaliah.

В 2001 году 22-летняя Алия и ее команда отправились на Багамы для съемок клипа Rock the Boat. Управившись с видео за полдня, девушка решила не терять времени и вернуться во Флориду, хотя ее рейс был запланирован только на следующий день. Единственный самолет, который в тот момент был готов к полету, был слишком маленьким для всего оборудования и девяти человек, которые оказались в тот роковой час на борту. Самолет упал спустя несколько минут после взлета, все пассажиры погибли. Позже следствие установило, что пилот был пьян и вообще не имел разрешения на управление судном. Видео Rock the Boat вышло посмертно…

Ричи Валенс

13 мая 1941 — 3 февраля 1959

Авиакатастрофа унесла жизнь и 17-летнего певца и композитора Ричи Валенса. Рикардо Эстебан родился в Калифорнии в семье мигрантов из Мексики, которые чтили культуру своей родины и постоянно слушали испаноязычную музыку. Сам Ричи начал сочинять песни и учиться игре на гитаре, трубе и ударных в пять лет. В 16 он уже так хорошо играл на электрогитаре, что его пригласили в местную группу The Silhouettes. В 1958 году выступление Валенса заметил владелец небольшого лейбла Боб Кин, который предложил юноше записать альбом и сменить имя на более звучный псевдоним Ричи Валенс. Песня Donna, посвященная школьной подружке Ричи, и перепетая на рок-н-ролльный лад народная мексиканская песня La Bamba стали хитами.

Ричи пригласили на гастроли с известными рок-музыкантами Бадди Холли и Бигом Хоппером. Автобус, в котором труппа перемещалась по городам Среднего Запада, постоянно ломался и не был оснащен системой отопления, поэтому несколько членов команды решили долететь до города Мурхида в Мичигане на самолете.

За штурвалом самолета находился неопытный пилот, а само судно попало в снежную бурю и потеряло управление. Спустя несколько минут после взлета самолет потерпел крушение.

После этой трагедии знакомые певца рассказали прессе, что Ричи всю жизнь боялся летать. Однажды над его школой разбились два самолета и обломки покалечили нескольких детей, а его лучший друг из-за этого погиб. Этот день стал самым худшим для Валенса, который за всю жизнь всего несколько раз решался на авиапутешествия.

3 февраля 1959-го окрестили "Днем, когда умерла музыка", ведь на борту злополучного рейса находились все подающие надежду рок-н-ролл-музыканты 50-х годов (помимо, пожалуй, Элвиса Пресли, который в тот момент служил в армии). Спустя 22 года после трагедии был снят байопик "Ла Бамба", рассказывавший о короткой и яркой жизни Валенса.

Саундтреком картины стала, естественно, La Bamba, перепетая группой Los Lobos и получившая новую дозу популярности. Сингл возглавил многие американские хит-парады и стал одним из испаноязычных хитов, известным во всем мире.

Селена Кинтанилья-Перес

16 апреля 1971 — 31 марта 1995

Ричи Валенс стоял у истоков чикано-рока, а Селена Кинтанилья-Перес развивала другое мексиканское направление — техано, которое было особенно популярно на юге США. Собственно, в Техасе она и родилась. Ее родители сразу заметили таланты своих детей и сколотили из них группу Selena y los Dinos: Селена пела, ее брат Эйби играл на гитаре, а сестра Сюзетт выступала на ударных. Любовь к музыке помогла семейству удержаться на плаву: когда ресторан, в котором работали папа и мама Селены, обанкротился, Selena y los Dinos зарабатывали деньги, развлекая публику на свадьбах и ярмарках. Этот небольшой успех вдохновил 12-летнюю девушку на запись альбома.

К 16 годам молодое дарование получило награду "Лучший женский вокал" на премии Tejano Music Awards. Эта награда вручалась ей следующие девять лет подряд (в том числе и посмертно).

Эти достижения привели Селену к контракту с крупной записывающей компанией, рекламе Coca-Cola, созданию собственной линейки одежды Selena Etc. и званию "Мексиканская Мадонна".

Семья и друзья девушки ценили не только ее талант, но и доброе сердце. Исполнительница давала концерты для малоимущих, была представителем Общества борьбы со СПИДом и посещала школы, чтобы рассказать детям о пользе образования.

Искренность и теплота Селены стали и ее ахиллесовой пятой. На пике ее славы был организован фан-клуб, который занимался и финансовыми вопросами певицы. В 1995 году семья Кинтанилья заметила, что деньги Селены растрачиваются вовсе не на организацию встреч и подарков для поклонников, а уходят в чей-то карман. И лидер фан-клуба Йоланда Сальвидар получила отставку. По понятным причинам Йоланда была недовольна решением семьи своего кумира, но вместо раскаяния решила отомстить. Последняя встреча Селены и Йоланды состоялась в номере отеля «Корпус-Сити», где ожесточенная фанатка выстрелила в спину своей "обидчице". 23-летняя певица не дожила до больницы, а мгновенно приехавшие на место действия полицейские арестовали Сальвидар, которая была приговорена к пожизненному заключению.

Смерть девушки потрясла все латиноамериканское сообщество в США, а 12 апреля назван днем памяти Селены в Техасе. Эта кончина стала ударом и для Дженнифер Лопес, которая спустя два года после трагического события снялась в байопике "Селена", за который удостоилась номинации на "Золотой глобус".

Кинтанилья попрежнему считается одной из самых ярких испаноязычных звезд в Америке. В ее честь была названа певица Селена Гомес, а другую исполнительницу латиноамериканского происхождения — Деми Ловато — часто сравнивают с королевой техано благодаря тембру голоса и похожей внешности.

Ривер Феникс

23 августа 1970 — 31 октября 1993

23 года — в этом возрасте оборвалась и жизнь подающего актера Ривера Феникса. Ривер вместе со своим младшим братом Хоакином Фениксом, будущей звездой, изо всех сил помогал родителям заработать благодаря талантам: братья пели, читали стихи и танцевали, устраивая концерты прямо на улице. Этот опыт не прошел даром: лос-анджелесский агент, знакомый с отцом семейства, подыскала для талантливых ребят несколько хороших предложений. Ривер начал с телесериалов, а спустя четыре года уже оказался в большом кино. В 19 лет он получил номинации на "Оскар" и "Золотой глобус" за криминальную драму "Бег на месте". В том же возрасте он снялся в одной из кассовых частей "Индианы Джонса", сыграв главного героя в молодости.

Ривер и Хоакин Феникс в детстве

В драме "Мой личный штат Айдахо" Феникс сыграл страдающего от нервного расстройства гомосексуалиста, который начинает зарабатывать проституцией. По ходу сюжета его герой влюбляется в героя Киану Ривза, и, хотя их романтическая история заканчивается тяжелым расставанием, для публики она стала более чем достаточной заявкой на нетрадиционную сексуальную ориентацию Киану и Ривера.

В отличие от своих героев Ривер не впадал в крайности. Ему передалось свободомыслие и независимость, проповедуемые его родителями-хиппи, но в то же время он пропагандировал веганство, поддерживал PETA и за всю жизнь был замечен в обществе всего трех девушек. Помимо актерской деятельности Ривер активно занимался музыкой: он организовал собственную группу Aleka’s Attic и выступал на благотворительных вечерах.

Однако среди его увлечений нашлось время и для опасной страсти — наркотиков. В 1993 году Риверу стало плохо в ночном клубе Viper Room, где он проводил время вместе с другом Фли из группы Red Hot Chili Peppers, братом Хоакином, сестрой Рейн и своей девушкой Самантой. Компания помогла актеру выйти на улицу, чтобы он смог прийти в себя, но звезде стало еще хуже. Подоспевшая к клубу скорая так и не сумела спасти Ривера. После его кончины больше всего камней полетело в огород Джонни Деппа, одного из совладельцев Viper Room: заведение назвали гнездом наркоманов и самоубийц. Только в 2004 году Депп распрощался с дурной славой этого заведения, продав свою долю в бизнесе.

Тяжело пришлось и Киану Ривзу: и без того замкнутый и одинокий, он еще больше закрылся от мира, потеряв одного из своих немногочисленных друзей. А Хоакин Феникс еще долго оправлялся от потери и постоянного обсуждения в прессе того самого звонка в 911, который он сделал, чтобы спасти Ривера.

Последняя лента с участием актера — "Темная кровь" — вышла в 2012 году. Режиссер Джордж Слейзер собрал несколько отрывков, в которых успел сняться Ривер, и объединил их с несколькими неудавшимися кадрами.

Джеймс Дин

8 февраля 1931 — 30 сентября 1955

Кадр из фильма "К востоку от рая"

Несмотря на раннюю гибель в 24 года, Джеймс Дин успел стать символом 50-х годов и повлиять на стиль и культуру последующих лет. Его прическа с бакенбардами преобразилась в культовых образах Тайлера Дердена из "Бойцовского клуба", Дилана в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" и вампира Эдварда в "сумеречной саге". А американские дивы Лана Дель Рей и Рианна в своих печальных балладах Diet Mtn. Dew и Love Without Tragedy воспели грустного мечтающего героя.

Легендарная личность Джеймса Дина не обошла стороной и киноиндустрию: помимо документальных картин о нем было снято четыре художественных фильма. Именно лента "Джеймс Дин" 2001 года помогла Джеймсу Франко пробиться в первый звездный эшелон.

Еще в школе Джеймс заинтересовался театром, а попытка учиться в университете вновь доказала, что актерская карьера — единственное, чему юноша хотел посвятить свою жизнь. В 20 лет он бросил образование и начал ходить на кастинги. Сначала ему предлагали маленькие роли в проходных сериалах и рекламных роликах. Однако связи, талант и обучение в Актерской студии под руководством Ли Страсберга в Нью-Йорке сделали свое дело: Дина пригласили в крупные кинопроекты, которые и прославили его на всю Америку, а позже и на весь мир.

Кадр из фильма "Бунтарь без причины"

В картине "К востоку от рая" Джеймс сыграл эмоционально нестабильного парня, который конкурирует со своим братом за отцовскую любовь. "Бунтарь без причины" — это фильм о герое времени: молодом и запутавшемся Джиме Старке, не знающем, чего он хочет от жизни и каким принципам следовать в стремительно меняющемся послевоенном мире. "Гигант" (вышел уже посмертно) в отличие двух первых картин стал совершенно другой историей: в ней актер перевоплотился во властного нефтяного магната.

Роковое стечение обстоятельств оборвало звездную карьеру. По дороге на одну из фотосессий автомобиль, в котором Джеймс сидел на пассажирском сиденье, на скорости врезался во выехавшую из-за поворота машину. Все участники этой аварии остались в живых, кроме молодого актера. Посмертно Дин был дважды номинирован на "Оскар": за фильмы "К востоку от рая" и "Гигант".

Франсуаза Дорлеак

21 марта 1942 — 26 июня 1967

С самого детства Франсуаза, старшая сестра Катрин Денев, была активным и эмоциональным ребенком, ее даже выгнали из лицея за недисциплинированность. Свою энергию она перенаправила в благое русло, начав сниматься в короткометражках и участвуя в показах Dior на Неделе высокой моды. С 17 лет Франсуаза начала покорять полный метр, а в 22 получила статус подающей надежды французской актрисы после выхода картин "Человек из Рио" и "Нежная кожа". Успех этих фильмов привлек к Франсуазе интерес американских и британских кинокомпаний, и она снялась в лентах "Чингисхан" и "Там, где шпионы".

Франсуаза помогла и младшей сестре стать знаменитой: именно она привела Катрин Денев (та взяла девичью фамилию матери, чтобы ее не путали с сестрой) на съемочную площадку и помогла развить актерский талант. Спустя годы они стали самыми заметными артистками Франции, и режиссеры разрывались между ними, не зная, кого приглашать в свои ленты. Так, Роман Полански в 1965 году снял Катрин в "Отвращении", а через год выбрал ее сестру для картины "Тупик".

Внезапная смерть 25-летней Франсуазы в 1967 году потрясла Катрин, как и всю Францию. Автомобиль, в котором девушка ехала в аэропорт Ниццы, чтобы вылететь на лондонскую премьеру "Девушек из Рошфора", попал в автокатастрофу.

Крисси Тейлор

15 мая 1978 — 2 июля 1995

Крисси Тейлор (слева) с сестрой Никки

Сестринский союз прославил и американских моделей Никки и Кристен Тейлор. Карьера Крисси началась в 11 лет, когда старшая сестра привела ее в одно из нью-йоркских агентств. Сначала девушек приглашали для совместных работ: они вместе попали на Неделю моды в Милане, на фотосессии подростковых журналов и в рекламу Cover Girl. Однако со временем Крисси удалось завоевать внимание публики и как сольной звезде: она снималась для Elle, Seventeen, Cosmopolitan, Glamour и Vogue. Тейлор быстро стала иконой подростков, и ее приглашали в шоу на MTV.

Жизнь Крисси оборвалась, когда ей было 17 лет. Никки обнаружила сестру без сознания в их доме во Флориде. Через несколько часов модель умерла. Причиной стал приступ астмы (Крисси с детства пользовалась ингалятором), осложненный сердечной аритмией.

Руслана Коршунова

2 июля 1987 — 28 июня 2008

Еще одна модель, погибшая на пути к большой славе, — Руслана Коршунова. Руслана родилась в пригороде Алма-Аты. Ее судьбу решил случай: скаут модельного агентства увидел снимок членов немецкого языкового клуба в бортовом журнале авиакомпании "Эйр Астана" и заметил фотографию симпатичной девушки. Он и обеспечил Руслане место в мире моды. Руслана стала открытием Недели моды в Нью-Йорке в 2005 году и за свои волосы получила прозвище "русская Рапунцель". Она снималась для журналов Elle и Vogue, участвовала в рекламных кампаниях DKNY и Lacoste, а самая ее известная фотосессия была сделана для аромата Nina от Nina Ricci.

Однако звездная жизнь и заоблачные гонорары только со стороны казались бесспорным счастьем, а в своем дневнике Коршунова часто писала о душевных переживаниях и грусти. Именно эти факты приводят в доказательство версии о самоубийстве 20-летней девушки, найденной мертвой под окнами своей квартиры в Нью-Йорке. Загадочная смерть имеет и множество других версий: начиная с того, что модель состояла в московской секте, которая и привела ее к депрессии, и заканчивая заговором русской мафии.