Соблазнительная Оля Полякова в купальнике

Новогодние праздники никак не отразились на фигуре красавицы.
Популярная украинская певица Оля Полякова похвасталась подтянутой фигурой в купальнике и вызвала восхищенные комментарии фанатов. Она позировала на пляже Майями.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ну что #miami было спонтанно, но прекрасно! Вы концерт посмотрели???
Суперблондинка выставила фото в откровенном купальнике и поинтересовалась у поклонников, смотрели ли они ее спонтанный концерт в Майями США.
Фанаты обратили внимание на точеную фигуру певицы и обаяние. Они засыпали улыбчивую Полякову комплиментами.
"Красотка!", "Оля — вы богиня. Шикарная женщина", "Только не худей!", - комментируют фанаты.