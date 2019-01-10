Соблазнительная Оля Полякова в купальнике

Новости шоу бизнеса: Соответствующее фото появилось на личной странице Поляковой в Instagram.

Новогодние праздники никак не отразились на фигуре красавицы.

Популярная украинская певица Оля Полякова похвасталась подтянутой фигурой в купальнике и вызвала восхищенные комментарии фанатов. Она позировала на пляже Майями.

Суперблондинка выставила фото в откровенном купальнике и поинтересовалась у поклонников, смотрели ли они ее спонтанный концерт в Майями США.

Фанаты обратили внимание на точеную фигуру певицы и обаяние. Они засыпали улыбчивую Полякову комплиментами.

"Красотка!", "Оля — вы богиня. Шикарная женщина", "Только не худей!", - комментируют фанаты.