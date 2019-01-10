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По обвинению Харви Ванштейна иск голливудской актрисы был отклонен

По обвинению Харви Ванштейна иск голливудской актрисы был отклонен
18:34 Сегодня Телеграф korrespondent.net Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Напомним, скандал вокруг американского продюсера разгорелся в октябре 2017 года.

Иск американской голливудской актрисы Эшли Джадд был откленен Федеральным судом Лос-Анджелеса, но судьи зазначили, что актриса может повторно подать иск о клевете, распространении порочащих ее сведений, а также домогательствах с боку продюсера.

Суд объяснил все это тем, что у актрисы очень мало улик против Харви Ванштейна.

Напомним ранее, что известная актриса рассказала одному из австралийских изданий о своей личной жизни, а также о начале своей актерской карьеры.

46-летняя кинозвезда призналась, что ей удалось избежать сексуальных домогательств со стороны скандального продюсера Харви Вайнштейна благодаря роману со своим коллегой, голливудским актером Брэдом Питтом, с которым встречалась с 1994 по 1997 год.

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Все по теме:

Иск, Актриса, Обвинение, Эшли Джадд, Домогательства, Харви Ванштейн, Голливудский продюсер.
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