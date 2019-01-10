Фотограф нашел необычный способ напомнить о проблемах дикой природы (Фото) Новая серия фотографий Жюльена под названием "Плачущие животные" ("Crying аnimals") была создана, чтобы привлечь внимание общественности к возможному исчезновению знаковых животных — волка, рыси, медведя, орла или козерога. "Необходимо было найти достаточно мощные и мобильные проекторы, чтобы можно было проецировать монументальные изображения на скалах высотой в несколько сотен метров. Моя работа началась с отрисовки изображений животных, которые затем были выгравированы на стеклянных пластинах, что позволило мне получить проецируемую картинку высочайшего качества", — рассказывает о своём проекте Жюльен Ноннон.