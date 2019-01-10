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Пятница, 11.01.2019
Фотограф нашел необычный способ напомнить о проблемах дикой природы (Фото)
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Фотограф нашел необычный способ напомнить о проблемах дикой природы (Фото)

Новая серия фотографий Жюльена под названием "Плачущие животные" ("Crying аnimals") была создана, чтобы привлечь внимание общественности к возможному исчезновению знаковых животных — волка, рыси, медведя, орла или козерога. "Необходимо было найти достаточно мощные и мобильные проекторы, чтобы можно было проецировать монументальные изображения на скалах высотой в несколько сотен метров. Моя работа началась с отрисовки изображений животных, которые затем были выгравированы на стеклянных пластинах, что позволило мне получить проецируемую картинку высочайшего качества", — рассказывает о своём проекте Жюльен Ноннон.
photo.boltai.com
Фото: https://photo.boltai.com/topics/plachushhie-zhivotnye-crying-animals-zhyulena-nonnona-julien-nonnon/
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Экология, Животные, Природа, Жюльен Ноннон, Плачущие животные.
22:43 Чт, 10 Январь 2019 Телеграф
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