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Настя Каменских показала шикарную фигуру в купальнике

Настя Каменских показала шикарную фигуру в купальнике
01:02 Сегодня Телеграф segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских продолжает радовать снимками из отдыха в Мексике.

Украинская певица NK (Настя Каменских), которая не стесняется демонстрировать прелести своей фигуры, продолжает будоражить своих поклонников.

Артистка на своей странице в соцсети опубликовала новое фото с отдыха. Отметим, что Настя отдыхает в Мексике. К слову, недавно фолловеры заподозрили знаменитость в совместном отдыхе с рэпером Потапом.

Настя сексапильно позирует на фоне моря и чистого неба, хвастаясь красивым загаром и новым крошечным купальником. Подписчики Каменских усыпали ее комплиментами: "Настя, ты бомба", "Красивая", "Ракета", "Ухххх...женщина", "Фото супер, ты Настюша шикарна и чертовски привлекательна!", "Обалденная фигура".

А некоторые поклонники артистки снова намекнули на роман певицы с Потапом: "Потап – счастливчик", "Потап наверное счастлив!!!".

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Все по теме:

Мексика, Настя Каменских, НК, Фигура Насти Каменских, Настя Каменских на отдыхе, Настя Каменских в Мексике.
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