Настя Каменских показала шикарную фигуру в купальнике

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских продолжает радовать снимками из отдыха в Мексике.

Украинская певица NK (Настя Каменских), которая не стесняется демонстрировать прелести своей фигуры, продолжает будоражить своих поклонников.

Артистка на своей странице в соцсети опубликовала новое фото с отдыха. Отметим, что Настя отдыхает в Мексике. К слову, недавно фолловеры заподозрили знаменитость в совместном отдыхе с рэпером Потапом.

Настя сексапильно позирует на фоне моря и чистого неба, хвастаясь красивым загаром и новым крошечным купальником. Подписчики Каменских усыпали ее комплиментами: "Настя, ты бомба", "Красивая", "Ракета", "Ухххх...женщина", "Фото супер, ты Настюша шикарна и чертовски привлекательна!", "Обалденная фигура".

А некоторые поклонники артистки снова намекнули на роман певицы с Потапом: "Потап – счастливчик", "Потап наверное счастлив!!!".