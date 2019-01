Меган Маркл впервые вышла в свет в новой роли

Кенсингтонский дворец на своей странице в Instagram официально объявил, что герцогиня Сассекская Меган Маркл назначена патроном сразу четырех организаций – благотворительных фондов Smart Works и Mayhew, а также Королевского национального театра и Ассоциации университетов Содружества. В этот же день супруга принца Гарри приступила к выполнению своих новых обязанностей.

Стоит отметить, что королева Елизавета II была покровителем лондонского Королевского национального театра на протяжении 45 лет, а также Ассоциации университетов Содружества - 33 года. Сама же Меган еще в декабре прошлого года успела обсудить детали своей новой работы с директором театра Руфусом Норрисом.

Вчера герцогиня Сассекская совершила свой первый рабочий визит в лондонскую благотворительную организацию Smart Works, которая помогает мало защищенным женщинам найти место работы, обучает новым навыкам, помогает успешно пройти собеседование, а также предоставляет на прокат одежду для этих целей.

The Duchess of Sussex arrives at @SmartWorksHQ and joins a discussion with volunteers and women they have helped succeed in job interviews.

So far, the charity has helped over 11,000 women and has plans to dress 3,500 women this year across the UK. pic.twitter.com/MvFnjUJHoo

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 10 января 2019 г.