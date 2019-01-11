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Дорофеева похвасталась идеальной фигурой у бассейна в Дубае

Дорофеева похвасталась идеальной фигурой у бассейна в Дубае
12:23 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Последние несколько дней Надя находится в Дубае вместе со своим мужем Дантесом и друзьями.

Артистка решила продлить свои зимние каникулы.

Надя Дорофеева, не так давно удивившая своих поклонников сменой образа, запостила новый снимок, сделанный на отдыхе.

Откуда постоянно выкладывает интересные фото. На одном из последних Дорофеева стоит на краю бассейна в черном топе и коротких лосинах, которые очень облегают ее идеальную фигуру. Поверх звезда набросила черно-белую полосатую объемную рубашку. 

 
 
 
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Спасибо за этот день без температуры . Теперь мне всё нравится ещё больше @fivepalmjumeirah

Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

Надя Дорофеева повторила образ Насти Каменских

"Спасибо за этот день без температуры. Теперь мне все нравится еще больше", – подписала снимок артистка. Дело в том, что по прилету Надя заболела и чувствовала себя не очень хорошо.

Как сообщалось ранее, Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, прическа которой недавно шокировала поклонников, опубликовала на своей странице в Instagram пикантное фото. 

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Все по теме:

Отдых, Знаменитости, Надя Дорофеева, Дантес, Отдых в Дубае.
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