Новый выход Джулии Робертс в очень стильном черно-белом наряде

Новости шоу бизнеса: Джулия Робертс решила изменить классическим образам, надев очень элегантный наряд.

Джулия Робертс, не так давно замеченная на улицах Нью-Йорка в ярких нарядах от Valentino, стала гостьей церемонии премии Critics’ Choice Awards, состоявшейся накануне вечером в Санта-Монике.

В числе приглашенных были Николь Кидман в очень стильном черно-белом наряде, Шарлиз Терон, надевшая серебристое платье в пол в греческом стиле, а также Эмили Блант, Клэр Фой, Леди Гага, Эми Адамс и многие другие звезды и представители мира кино.

На актрисе в этот вечер были строгие белые брюки со стрелками и черный удлиненный жакет с длинным шлейфом, расшитым изнутри золотым узором. Дополнили образ черные туфли-лодочки, драгоценности и, разумеется, неизменная улыбка Джулии.

Как сообщалось ранее, 51-летняя голливудская актриса Джулия Робертс уже более 16 лет живет в браке с американским кинематографистом Дэниэлом Модером. Однако, в последнее время в СМИ все чаще пишут о разводе супругов.