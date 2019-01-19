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Пламенный привет от звездного дуэта: Настя поделилась совместными снимками с Потапом из США

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Пламенный привет от звездного дуэта: Настя поделилась совместными снимками с Потапом из США
12:19 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На фото Каменских предстала в обнимку с Потапом.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, отправилась в США и показала фото в компании Потапа. Снимками артистка поделилась в Instagram. На одном кадре она позирует в черной прозрачной блузке и экстремальной мини-юбке на фоне заставки шоу Acceso total.

На втором фото Каменских предстала в обнимку с Потапом, бросив на него красноречивый взгляд.

"Боже, как я вас давно не видела вместе", "Ммм, какой взгляд", "Мне не одной кажется, что просто так не смотрят таким взглядом?!", "Когда они уже признаются, о том, что они вместе?", - пишут в комментариях. Слухи о том, что между Настей Каменских и Потапом роман, ходят уже давно. И хотя сами артисты подтверждать эти разговоры не спешат, своими поступками все же интригуют поклонников.

 

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США, Instagram, Настя Каменских, Фото, Потап, Acceso total.
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