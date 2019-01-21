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Как всегда стильная: Елизавета II пришла на службу в церковь

Как всегда стильная: Елизавета II пришла на службу в церковь
11:50 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: segodnya.ua

Новости шоу бизнеса: Британская королева вышла на публику в бежевом образе.

Елизавета II, которую последний раз видели на службе в церкви в Сандрингеме, куда она пришла в бежевом total-look, снова вышла на публику.

На это раз поводом снова стал визит в церковь Святого Петра в Вулфертоне. А британская королева как и в прошлый раз надела длинное бежевое пальто и шляпку, украшенную шнурком в тон и пестрыми перьями. Под верхней одеждой королевы виднелось зеленое платье. А дополняли образ уже привычные нам черные туфли, перчатки и неизменная черная сумка, которые так любит Елизавета II.

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Заметим, что принца Филиппа, супруга королевы, на службе в этот день не было.

Напомним, не так давно он попал в аварию на своем автомобиле, в результате которой пострадало две женщины. Дорожно-транспортное происшествие случилось недалеко от имения Сандрингем, где Филипп с супругой находятся с Рождества.

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Королева, Елизавета II, Британская королева, Принц Филипп, Королева Англии.
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