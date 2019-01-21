Никаких секретов, только жесткая дисциплина: Виктория Бекхэм о том, как поддерживает себя в форме

Новости шоу бизнеса: Виктория Бекхэм завоевала любовь поклонников не только из-за безупречного вкуса, но и за умение поддерживать идеальную форму, несмотря на карьеру, семью и насыщенный график.

Виктория Бекхэм - дизайнер, многодетная мать, бизнесвумен, а с недавних пор еще и видеоблогер. И несмотря на такую многозадачность, она находит время, чтобы поддерживать свою фигуру в идеальной форме.

Обычно принято думать, что идеальная фигура – это заслуга генов, которые передались в наследство от родителей. Однако часто за модельной стройностью стоит нешуточная дисциплина и выдержка. Так, форма 44-летней Виктории Бекхэм – следствие именно таких важных черт характера.

Жена знаменитого футболиста ежедневно тренируется по два часа. Ее день начинается в 5:30-6:00, так что до того, как отвезти детей в школу, она успевает преодолеть около 7 км на беговой дорожке. Исключение может сделать только в случае, если до ночи отдыхала на светской вечеринке. Виктория описывает свою утреннюю тренировку как микс подъема в гору, быстрой ходьбы и бега, которая занимает около 45 минут. "Это единственное время, когда я смотрю телевизор - сериалы или документальные фильмы, - так что я жду этого." - говорит Бекхэм.

После самостоятельного выполнения упражнений у нее начинается время с тренером, 30 минут упражнений на ноги, 30 минут на руки, упражнения на поддержание тонуса и выносливости, затем много планок и других подобных вещей для корпуса. По выходным Виктория выполняет весь комплекс упражнений сразу, а по будням прерывает тренировку, чтобы проводить детей в школу, а затем возвращается к занятиям.

44-летняя Виктория с утра выпивает один стакан воды с яблочным уксусом. После чего через некоторое время она завтракает смузи из зеленых овощей, хлопьями или яичницей с копченым лососем.

Модельер говорит, что такой образ жизни позволяет ей настраиваться на правильный настрой каждый день. В то время, которое она уделяет только себе, а не работе, Дэвиду или детям, у нее появляется множество интересных идей.

Рассказывая о своем фитнес-расписании, Бекхэм говорит: "Это часть того, кем я являюсь сейчас. Я наслаждаюсь этим".