Украинская звезда Даша Астафьева покорила поклонников своим обнаженным видом

Новости шоу бизнеса: Украинская певица, актриса и модель Даша Астафьева поделилась с фанатами пикантным фото.

На нем звезда "Свингеров" запечатлена в просвечивающимся платье.

"Фотография как эффект лакмусовой бумажки, индикатор определения реакции среды...Вот почему, прежде чем сказать "да", я всегда требую идею съемки. Если она не цепляет меня, нет смысла тратить время и усилия целой команды. Часто гениальное в простом. Самые мои сильные тандемы заканчивались тем, что мы так и не вышли из номера отеля", – подписала снимок Дарья.

"О Боже мой, какая вы красивая", "Мне кажется, нужен закон запрещающий быть такой как ты", "Вы красавица, всегда восхищаюсь вами", "Нереальная красотка!", "Вы хороша как всегда!", "Шикарная", "Чистая и натуральная красота, ну а вообще божественно", "Великолепно! Принцесса Лея или еще какая-нибудь героиня фантастических фильмов", – написали восхищенные подписчики Даши в комментариях под фото.

Напомним, что это не первое откровенное фото звезды. Даша Астафьева похвасталась роскошными формами.

Астафьева показала фигуру в золотом купальнике, фото она опубликовала в Instagram. На снимках певица позирует в бассейне и возле стене со спасательным кругом. Также она показала фото спины и ягодиц.