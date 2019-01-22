В коже и заклепках: эффектный выход Наоми Кэмпбелл

Новости шоу бизнеса: Черная пантера была замечена в Париже на выставке, посвященной творчеству известного дизайнера Аззедина Алайи, скончавшегося в ноябре 2017 года.

Модель была замечена в Париже в необычном "луке".

Наоми Кэмпбелл, которая примкнула к армии звезд, предпочитающих вещи украинских дизайнеров, надев широкие рваные джинсы от бренда LL by Litkovskaya, снова вышла на публику в оригинальном и элегантном образе.

По такому случаю Наоми предпочла очень стильный наряд – 48-летняя модель надела черное асимметричное пальто с железными заклепками, под которым была водолазка в тон. Дополнили образ ботинки со стразами, маленький клатч и любимые Кэмпбелл солнцезащитные очки. Прическе своей Наоми не изменила, снова выйдя в свет с короткими кудрями, которые так ей идут.

Как сообщалось ранее, Звезда удивила гостей показа Louis Vuitton сезона осень-зима своей необычной прической. Наоми выглядела очень эффектно с упругими кудряшками и в то же время неузнаваемо. Судя по всему, селебрити пополнила коллекцию своих париков.