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Ушел из жизни известный актер, на счету которого более 150 фильмов и сериалов

Ушел из жизни известный актер, на счету которого более 150 фильмов и сериалов
15:10 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Известный французский актер скончался в возрасте 94 лет, причина смерти не указана.

В пригороде Парижа Ливри-Гаргане в возрасте 94 лет ушел из жизни французский актер Франсуа Перро, экранный партнер Жан-Поля Бельмондо и Алена Делона. Об этом сообщило издание Le Figaro.

"Согласно его последнему желанию, церемонии не будет, а прах будет развеян", — заявил агент актера Катрин Даврэ.

Известный актер родился 26 февраля 1924 года в Париже. Изучал актерское мастерство в труппе Луи Жуве, в 1951 году дебютировал на сцене Национального народного театра. Кинокарьера Франсуа началась в возрасте 30 лет с криминальной драмы "Гулящие женщины", где он играл Ленгдона Бурделла. Герою предстояло обезвредить банду фальшивомонетчиков. На счету актера более 150 фильмов и сериалов, работал с Шабролем, Тавернье, Вернеем.

Последний фильм, в котором снялся известный актер, стал "Набережная Орсе" (2013). Он играл на одной площадке со звездами мирового кино, его партнерами были Катрин Женев, Жан-Луи Трентиньян, Жерар Депардье, Ален Делон и другие.

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Все по теме:

Париж, Франция, Умер, Актер, набережная Орсе, Франсуа Перро, Ливри-Гаргане, Смерть актера, Гулящие женщины.
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