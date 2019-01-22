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Джиллиан Андерсон сыграет в 4 сезоне сериала "Корона"

Джиллиан Андерсон сыграет в 4 сезоне сериала &quot;Корона&quot;
17:48 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: В четвертом сезоне сериала "Корона" роль Маргарет Тэтчер сыграет Джиллиан Андерсон.

В июле прошлого года Netflix уже поделился первыми кадрами из грядущего сезона "Короны", на которых уже знакомых зрителям героев играют другие актеры. Теперь стало известно, что, помимо Хелены Бонэм Картер, Оливии Колман и Бена Дэниэлса, на экранах появится и новая "железная леди" Джиллиан Андерсон. Маргарет Тэтчер стала первой в истории Великобритании женщиной на посту премьер-министра и носила это звание с 1979 по 1990 год, дольше, чем кто-либо в 20 веке. В 2011 году ее образ воплотила Мерил Стрип, за что киноакадемики наградили актрису премией "Оскар".

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"Корона" от Питера Моргана – самый дорогой в истории биографический сериал о правлении и личной жизни королевы Елизаветы II. В грядущих сезонах исполнительницу главной роли Клэр Фой заменит 44-летняя Оливия Колман. Netflix не раскрывает дату премьеры третьего сезона шоу, но ожидается, что новые серии выйдут в 2019 году.

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Сериал, Актриса, Джиллиан Андерсон, Корона, Питер Морган.
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