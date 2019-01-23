Виктория Бекхэм показала невероятный шпагат

Дизайнер не перестает удивлять своей спортивной формой.
Виктория Бекхэм, накануне замеченная в аэропорту Нью-Йорка, куда она отправилась в преддверии мужской Недели моды в очень элегантном пальто.
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Kicking things off in NY in #ReebokxVictoriaBeckham! Available at Reebok.com at the link in bio and exclusively at 36 Dover Street this week! X VB
Не секрет, что Вики находится в отличной форме, поскольку каждое утро звезды начинается со спорта и растяжек. Вот и на этот раз она выложила небольшой ролик, на котором в очередной раз продемонстрировала свой фирменный шпагат.
Стоит отметить, что ранее Виктория еще и создала вместе со спортивным брендом Reebok новую коллекцию, в вещах из которой она появилась на фото ниже.
В нее вошли легинсы, топы, кроссовки и даже бейсболки.