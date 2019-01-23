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Виктория Бекхэм показала невероятный шпагат

Виктория Бекхэм показала невероятный шпагат
12:11 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Виктория Бекхэм снова похвасталась в своем Instagram идеальной фигурой.

Дизайнер не перестает удивлять своей спортивной формой.

Виктория Бекхэм, накануне замеченная в аэропорту Нью-Йорка, куда она отправилась в преддверии мужской Недели моды в очень элегантном пальто.

 
 
 
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Kicking things off in NY in #ReebokxVictoriaBeckham! Available at Reebok.com at the link in bio and exclusively at 36 Dover Street this week! X VB

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)  

 
 
 
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Good morning New York! So excited to launch my @reebok collection today! Wearing the #ReebokxVictoriaBeckham crop top, leggings, trainers and cap!! xx Kisses

Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham)

Не секрет, что Вики находится в отличной форме, поскольку каждое утро звезды начинается со спорта и растяжек. Вот и на этот раз она выложила небольшой ролик, на котором в очередной раз продемонстрировала свой фирменный шпагат.

Никаких секретов, только жесткая дисциплина: Виктория Бекхэм о том, как поддерживает себя в форме

Стоит отметить, что ранее Виктория еще и создала вместе со спортивным брендом Reebok новую коллекцию, в вещах из которой она появилась на фото ниже.

В нее вошли легинсы, топы, кроссовки и даже бейсболки.

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Все по теме:

Спорт, Идеальная фигура, Виктория Бекхэм, Знаменитости, Занятие спортом, Шпагат, Сесть на шпагат.
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