Виктория Бекхэм показала невероятный шпагат

Новости шоу бизнеса: Виктория Бекхэм снова похвасталась в своем Instagram идеальной фигурой.

Дизайнер не перестает удивлять своей спортивной формой.

Виктория Бекхэм, накануне замеченная в аэропорту Нью-Йорка, куда она отправилась в преддверии мужской Недели моды в очень элегантном пальто.

Не секрет, что Вики находится в отличной форме, поскольку каждое утро звезды начинается со спорта и растяжек. Вот и на этот раз она выложила небольшой ролик, на котором в очередной раз продемонстрировала свой фирменный шпагат.

Стоит отметить, что ранее Виктория еще и создала вместе со спортивным брендом Reebok новую коллекцию, в вещах из которой она появилась на фото ниже.

В нее вошли легинсы, топы, кроссовки и даже бейсболки.