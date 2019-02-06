Влад Топалов показал утреннее фото с сыном

Новости шоу бизнеса: На фото сонный Влад с оголенным торсом держит своего малыша , приложив его к плечу.

Известный российский певец и супруг украинской телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов, который ранее впервые вышел в свет после рождения ребенка, порадовал поклонников фото с новорожденным малышом.

На своей странице в Instagram артист опубликовал снимок, на котором запечатлен с ребенком, а кроме этого рассказал о трудностях отцовства.

"Вот так мы выглядим в 4 утра... и в 5, и в 6. а если серьезно! То это – кайф. Никогда не думал, что буду с такой радостью вставать и отмывать веселье!" – с юмором поделился артист под публикацией.

Как сообщалось ранее, Российский певец Влад Топалов, муж популярной украинской телеведущей и певицы Регины Тодоренко, показал подписчикам, как они проводят время после рождения ребенка. Какое мероприятие они посетили – неизвестно, однако Топалов рассекретил в Instagram, как они туда добирались.