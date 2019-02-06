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Влад Топалов показал утреннее фото с сыном

Влад Топалов показал утреннее фото с сыном
15:49 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На фото сонный Влад с оголенным торсом держит своего малыша , приложив его к плечу.

Известный российский певец и супруг украинской телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов, который ранее впервые вышел в свет после рождения ребенка, порадовал поклонников фото с новорожденным малышом.

На своей странице в Instagram артист опубликовал снимок, на котором запечатлен с ребенком, а кроме этого рассказал о трудностях отцовства.  

Тодоренко показала, как отдыхает в Одессе

"Вот так мы выглядим в 4 утра... и в 5, и в 6. а если серьезно! То это – кайф. Никогда не думал, что буду с такой радостью вставать и отмывать веселье!" – с юмором поделился артист под публикацией.

Как сообщалось ранее, Российский певец Влад Топалов, муж популярной украинской телеведущей и певицы Регины Тодоренко, показал подписчикам, как они проводят время после рождения ребенка. Какое мероприятие они посетили – неизвестно, однако Топалов рассекретил в Instagram, как они туда добирались.

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Знаменитости, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Молодые родители.
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