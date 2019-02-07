Елизавета ІІ уже решила, что подарит на новоселье принцу Гарри и Меган Маркл

Новости шоу бизнеса: После переезда они организуют новоселье, на которое королева Елизавета ІІ пообещала подарить им драгоценные картины из Королевской коллекции искусства.

Уже в марте 2019 года герцог и герцогиня Сассекские планируют покинуть резиденцию в Кенсингтонском дворце и переехать в новый дом – коттедж Фрогмор, расположенный за городом, недалеко от Виндзорского замка.

Королева Елизавета II в честь новоселья внука и его супруги решила подарить им несколько картин из Королевской коллекции произведений искусства, которые принц Гарри и Меган Маркл смогут разместить в своем новом доме.

По информации Vanity Fair, принцу Гарри и Меган Маркл предоставили список полотен, из которого они смогут выбрать что-то, что им понравится. Наверное, выбор будет непростым, ведь королевская коллекция произведений искусства насчитывает около миллиона предметов искусства. Все они хранятся в королевских резиденциях по всей стране. В коллекции есть шесть полотен Рембрандта, более 50 работ Каналетто, около 600 рисунков Леонардо да Винчи, не менее 13 картин Рубенса и как минимум 20 изображений Микеланджело. Кроме классических произведений в коллекции есть и Энди Уорхола и Аниша Капура.

Как сообщалось ранее, Личный комментатор королевской семьи Эмили Эндрюс сообщила, что супруги переедут из Кенсингтонского дворца во Фрогмор-хаус, что в Виндзоре. Этот особняк с красивыми садами им подарила королева Елизаветы II.