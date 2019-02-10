Тесс Холлидей посетила Неделю моды в откровенном кружевном платье

Новости шоу бизнеса: Довольно пышные формы не мешают популярной модели плюс-сайз стильно одеватся.

В разгар Недели моды в Нью-Йорке известные личности разных сфер деятельности шоу-бизнеса продолжают удивлять папарацци довольно необычными и яркими нарядами. Не стала исключением и американская модель плюс-сайз Тесс Холлидей.

Мероприятие, в котором проводилась презентация новой коллекции нарядов знаменитого бренда Tadashi Shoji, модель посетила в довольно обтягивающем, черном кружевном платье, что еще больше подчеркнуло аппетитные формы Тесс Холлидей. Платье было настолько коротким, что были видны многочисленные цветные татуировки популярной модели.

Модель Тесс Холлидей

Модель Тесс Холлидей

Модель Тесс Холлидей

В дополнению ко всему, Тесс подчеркнула свой образ темной меховой накидкой, маленькой черной сумочкой и небольшими черными туфлями на небольшом каблуке.