СМИ: Джоли неожиданно отреагировала на визит Питта к Энистон на вечеринку

Новости шоу бизнеса: Голливудский актер Брэд Питт недавно поздравил свою первую супругу Дженнифер Энистон с юбилеем и заглянул к ней на вечеринку.

А вот вторая его бывшая жена Анджелина Джоли была шокирована визитом Питта на день рождения Энистон. Об этом изданию HollywoodLife рассказали приближенные к звезде источники.

По словам источников, Энджи не знала, что он настолько сблизился с бывшей, и это неприятно ее удивило.

"Она знала, что он снова начал с ней (Энистон) общаться, но не понимала, что они так сблизились. Это вызывает много смешанных эмоций у Анджелины, но она не зацикливается на этом", – рассказал инсайдер.

Издание также отмечает, что Энистон возобновила общение с Питтом после своего расставания с Джастином Терру. И своим визитом Брэд просто хотел поддержать ее.