Скачать
Четверг, 14.02.2019
Украина предложила НАТО создать отдельный пакет помощи ВМСУ
Украина предложила НАТО создать отдельный пакет помощи ВМСУ
В Украине сократилась денежная база
В Украине сократилась денежная база
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
"Спорт делают личности": Жан Беленюк рассказал о своей главной цели
Поздравления с днем святого Валентина любимому в прозе
Поздравления с днем святого Валентина любимому в прозе

СМИ: Джоли неожиданно отреагировала на визит Питта к Энистон на вечеринку

СМИ: Джоли неожиданно отреагировала на визит Питта к Энистон на вечеринку
09:47 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Голливудский актер Брэд Питт недавно поздравил свою первую супругу Дженнифер Энистон с юбилеем и заглянул к ней на вечеринку.

А вот вторая его бывшая жена Анджелина Джоли была шокирована визитом Питта на день рождения Энистон. Об этом изданию HollywoodLife рассказали приближенные к звезде источники.

По словам источников, Энджи не знала, что он настолько сблизился с бывшей, и это неприятно ее удивило.

"Она знала, что он снова начал с ней (Энистон) общаться, но не понимала, что они так сблизились. Это вызывает много смешанных эмоций у Анджелины, но она не зацикливается на этом", – рассказал инсайдер.

Брэд Питт лично поздравил свою бывшую жену с 50-летием

Издание также отмечает, что Энистон возобновила общение с Питтом после своего расставания с Джастином Терру. И своим визитом Брэд просто хотел поддержать ее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Анджелина Джоли, Брэд Питт, Дженнифер Энистон, Супруги, Экс-супруги.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Валентина 2018: красивые поздравления и открытки на День влюбленных
02 Поздравления с днем святого Валентина любимой: стихи и открытки
03 Поздравления с Днем святого Валентина другу: стихи и открытки
04 День всех влюбленных: красивые поздравления с Днем Святого Валентина любимому
05 День Святого Валентина 2019: дудл от Google для всех влюбленных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Погода будет совсем не праздничной: синоптики обещают украинцам дождь и гололед
Погода 14 февраля: украинцам обещают дождь и гололед
В Евросоюзе оформили соглашение о реформе авторского права
В Евросоюзе оформили соглашение о реформе авторского права
День Святого Валентина 2019: дудл от Google для всех влюбленных
День Святого Валентина 2019: дудл от Google для всех влюбленных
Короткие поздравления с Днем святого Валентина 2019
Короткие поздравления с Днем святого Валентина 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь