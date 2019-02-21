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СМИ: В этом году Кейт Миддлтон объявит о четвертой беременности

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СМИ: В этом году Кейт Миддлтон объявит о четвертой беременности
09:11 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф popcornnews.ru Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: В апреле прошлого года Кейт Миддлтон и принц Уильям стали родителями в третий раз и сейчас воспитывают пятилетнего Джорджа, трехлетнюю Шарлотту и десятимесячного Луи.

В последнее время все СМИ были сосредоточены на герцогине Сассекской, которая этой весной впервые станет матерью, пока журналисты издания Express не предположили, что Миддлтон скоро объявит о четвертой беременности.

Подозрения издания основаны на данных букмекерских контор. Представители одной из них сообщили журналистам, что Кейт Миддлтон и принц Уильям, возможно, поделились с кем-то радостной новостью о четвертом наследнике. "Последние ставки говорят о том, что скоро нас может ждать объявление, и когда оно последует, всем придется приготовиться к настоящему безумству", – рассказал сотрудник bookmakers.tv.

Кейт Миддлтон заметили на прогулке возле Кенсингтона

Пока все эти предположения остаются сомнительными. Кейт Миддлтон признавалась в интервью, что хочет иметь, по крайней мере, трех детей. Так и случилось, но каждая беременность герцогини сопровождалась острой формой раннего токсикоза, поэтому неизвестно, решится ли она на четвертую беременность так скоро. Никакой определенности в этом вопросе быть не может, хотя, стоит признать, издание Express ранее получало немало достоверной информации от инсайдеров – например, точную дату рождения принца Луи. Остается только ждать и следить за развитием событий.

Как сообщалось ранее, Герцогиня Кембриджская всегда умеет удивлять своих поклонников роскошными и сдержанными образами на светских мероприятиях. 13 февраля она посетила гала-вечер организации 100 Women in Finance ("100 женщин в финансовой сфере").

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Принц Уильям, Беременность, Кейт Миддлтон, Знаменитости, герцогиня Сассекская.
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