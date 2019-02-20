Украинская телеведущая заинтриговала фанатов кольцом на пальце

Новости шоу бизнеса: Соответствующее фото Леся опубликовала на своей странице в Instagram.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк на прошлой неделе рассталась с парнем, отношения с которым длились несколько лет. Шоувумен сразу сообщила, что комментировать разрыв не собирается.

А на днях Леся Никитюк отправилась в Берлин на вечеринку ювелирного дома Chopard. Но даже в другой стране телеведущая не осталась без внимания. Никитюк получила в подарок букет роз.

"И мне все равно, сколько будет лайков", – коротко подписала фото Леся Никитюк.

В комментариях подписчики предположили, что цветы Никитюк подарил новый поклонник, однако телеведущая в instastories объяснила, что букет – от спонсоров мероприятия.

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