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Не все идеальны: какие недостатки бесят мужа Виктории Бекхэм (Видео)

Не все идеальны: какие недостатки бесят мужа Виктории Бекхэм (Видео)
17:11 Ср, 20 Февраль 2019 Телеграф www.segodnya.ua Фото: Телеграф

Новости шоу бизнеса: Известный дизайнер, певица и светская львица Виктория Бекхэм откровенно рассказала, что может взбесить ее супруга.

Виктория в своем новом влоге на YouTube-канале показала свой гостиничный номер в Нью-Йорке, куда она прибыла для запуска совместного проекта с Reebok.

Перед тем, как показать свою комнату, дизайнер предупредила, что та похожа на "помойку". Так, в номере были разбросаны на полу и столе полотенца и была не заправлена кровать. Бекхэм призналась, если Дэвид это увидит – его охватит паника.

"Я гермофоб – все, что меня окружает, должно быть очень чистым. Я действительно все вокруг дезинфицирую. И от этого бесится мой муж. Но парадокс в том, что он до страсти любит порядок, а я нет, поэтому его это раздражает и тот беспорядок, который я всегда создаю", – рассказала Виктория.

Никаких секретов, только жесткая дисциплина: Виктория Бекхэм о том, как поддерживает себя в форме

Также, Виктория любит создавать практичные вещи, которые будут востребованы в гардеробе активной женщины.

На днях Виктория Бекхэм с успехом представила свою новую коллекцию Victoria Beckham осень-зима 2019/2020. Первыми увидеть шоу собралась масса поклонников бренда, среди которых знаменитости, модные инсайдеры, а также, разумеется, родные Виктории.

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Виктория Бекхэм, Недостатки, Дэвид Бекхэм, Признание.
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