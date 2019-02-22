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Топ-5 самых опасных животных в жизни Стива Ирвина (Видео)

Топ-5 самых опасных животных в жизни Стива Ирвина (Видео)
13:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Поэтому в память о исследователе дикой природы и кумире миллионов телезрителей вспоминаем о самых опасных животных, с которыми "виделся" отчаянный австралиец.

Его заигрывания с ядовитыми рептилиями заставляли зрителей телеканала Discovery затаить дыхание. А во время моментов, когда он пробуждал у животных настоящего зверя, по ту сторону экрана сотни поклонников выкрикивали: "Смельчак, беги!". Если бы легендарный охотник за крокодилами Стив Ирвин не встретился со скатом-хвостоколом в 2006 году, сегодня ему исполнилось бы 57.

А также рассказываем, почему к этим представителям фауны лучше не приближаться и вообще обходить их десятой дорогой.

Пятерку самых опасных на планете жителей – обладателей океанических вод, тропических лесов и пустынных местностей – Стив Ирвин описывает в сериале The Crocodile Hunter ("Охотник за крокодилами"). Почти в каждой его серии в течение четырнадцати лет (с 1992 по 2006 годы) он демонстрировал сотни трюков с животными. Часто на съемках к исследователю-телезвезде присоединялась его жена Терри. С ней выпустили, в частности, фильм The Steve's most dangerous adventures ("Самые опасные приключения Стива Ирвина"). 

Просматривая видеоотрывки этого кино, удивляешься бесстрашию любителя дикой природы и понимаешь, что не хотел бы оказаться на его месте. Итак, с какими представителями дикой фауны в легендарного натуралиста были наиболее волнующие встречи и где?

1. Тигровая акула

Стива Ирвина совсем не испугало то, что такой вид акулы – один из крупнейших (длина взрослого его представителя может превышать 5 метров). Однако впечатляющие размеры – не главный козырь этого океанического хищника. Вся сила гигантской рыбы, оказывается, в острых зубах треугольной формы, которыми она за считанные секунды раздирает жертву. Свое название обитатели тропических и субтропических вод получили из-за поперечных полос, которые видны на их боках. 

"Это одна из самых любимых моих акул. И сегодня я попытаюсь поймать ее в пластиковый пакет. Находиться так близко к ней будет очень волнительно!" – говорит в фильме исследователь. После этого он без специального костюма, имея лишь маску на глазах, погружается в воду, чтобы "встретить" опасного хищника. Сам Стив как раз находится в большой полиэтиленовой ловушке, куда хочет заманить тигровую акулу. Очевидно, это у него получается, ведь после погружения смельчака мы видим, как пойманная акула Банни уже плавает в бассейне австралийского зоопарка, работники которого позже транспортируют ее к открытому океану.

2. Крокодил Граям

"Я работаю с крокодилами всю свою жизнь, фактически, вырос с ними. Но Граям – очень сильный и быстрый", – говорит Стив Ирвин, приближаясь к земноводному и пытаясь его поймать. В австралийский зоопарк эту рептилию доставили в 1988 году, после того, как исследователь дикой природы голыми руками поймал тогда еще двухметрового хищника в Таунсвилле (штат Квинсленд), затем поселил его в одном из бассейнов. 

Однако крокодил быстро рос и когда достиг почти четырех метров в длину, Стив решил переселить его на другую территорию. Веревкой и с курицей в руке исследователь пытался обуздать Граяма. Однако разъяренная рептилия поняла, что на границы ее территории посягнули, и резко потянула чужака в пруд, вкусив мужчину за пальцы руки. Стив должен был ждать несколько недель, чтобы еще раз поймать крокодила и поселить его за другую ограду.

3. Комодский варан

Если вы не верите в существование драконов, посетите остров Комодо. Именно на этом клочке земли, расположенном в Индонезии, живет самая большая ящерица на планете – комодский варан длиной 4 метра и весом более 150 килограммов. 

Конечно, Стив Ирвин не смог упустить возможность изучить поведение этой уникальной рептилии. Поэтому и отправился на "родную землю" потомков динозавров – в Национальный парк Комодо. Однако тамошние хозяева приняли гостя-человека не слишком дружелюбно, атаковав сначала его видеокамеру, а впоследствии – почти забравшись за Стивом на дерево. "В это невозможно поверить. Агрессия дракона ярко показывает, что он считает меня опасным. Посмотрите, как варан прогрыз своими зубами мой ботинок и носок!" – не может поверить натуралист.

4. Тайпан пустынный

Эту трехметровую змею считают самой ядовитой в мире. От укуса ее зубов за считанные секунды погибает лошадь, да и человеку, пораженному ядом этого пресмыкающегося, мягко говоря, не везет. Водятся тайпаны на северо-востоке Австралии и на юге Новой Гвинеи. Чаще всего их можно встретить в саваннах и вдоль побережья. 

В глаза ядовитой рептилии Стив Ирвин заглянул в пустынной местности Австралии. Исследователь старался не двигаться, чтобы змея внезапно на него не набросилась. Лишнее движение – и встреча с тайпаном закончилась бы для натуралиста трагически. Однако тогда этого не произошло. А как позже оказалось, не змеи и не крокодилы, с которыми в течение жизни имел дело Ирвин, завершили его карьеру.

5. Скат-хвостокол

К сожалению, встреча с этим животным оказалась для Стива Ирвина последним отчаянным знакомством с миром дикой природы. 4 сентября 2006 года натуралист погрузился в воды Большого Барьерного рифа, чтобы исследовать его жителей – скатов-хвостоколов, опасных своими хвостами, на концах которых прячут жало. 

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Но вдруг один из скатов напал на исследователя и ужалил его. Яд попал в сердце Стива, поэтому шансов на жизнь у него практически не оставалось. Оператор, который плавал в водах рифа вместе с Ирвином, зафиксировал момент смерти натуралиста, однако по просьбе семьи погибшего, полная версия записи была уничтожена. Самого же исследователя похоронили в австралийском зоопарке.

Тяга к познанию природы Стив Ирвин передал своим детям: 20-летней дочери Бинди и 15-летнему Роберту. В частности, сын легендарного натуралиста уже успел продемонстрировать собственные фотоработы дикой природы своим подписчикам в сети Instagram.

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Животные, Знаменитости, Дикая природа, Стив Ирвин, Опасные животные, 22 февраля, Исследователи дикой природы.
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