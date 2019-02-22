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Пятница, 22.02.2019
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"Безжалостная карьеристка": обиженный журналист преследует Меган Маркл

"Безжалостная карьеристка": обиженный журналист преследует Меган Маркл
15:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Близкий друг Маркл сказал, что преследование герцогини журналистами напоминает ему трагическую историю принцессы Дианы.

Недавно британский журналист Пирс Морган признался западным СМИ, что обижен на герцогиню Сассекскую. После шумной вечеринки по случаю скорого рождения первенца мужчина опять раскритиковал ее поведение.

В последнее время Меган Маркл стала настоящим центром скандалов из-за систематических нарушений правил королевской семьи, членом которой она теперь является. Также ходили слухи о ее вражде с женой принца Уильяма Кейт Миддлтон. Поэтому на ее защиту сначала стали ее подруги, которые решили не указывать свои имена, а позже и знаменитый голливудский актер, а также близкий друг Меган Маркл Джордж Клуни.

Мужчина сказал, что преследование герцогини журналистами напоминает ему трагическую историю принцессы Дианы. Однако британский журналист Пирс Морган, который хорошо дружил с голливудской актрисой до ее замужества, громко отреагировал на такое сравнение и несколько раз жестоко выразился о Меган Маркл. Он назвал ее безжалостной карьеристкой, а также отметил, что она далеко не принцесса Диана и получает далеко не такое давление от папарацци как она.

После этого Меган организовала шумную вечеринку в американском стиле, которую члены королевской семьи проводить не имеют права. Праздник под названием baby shower был приурочен к скорому рождению первенца герцогини Сассекской. К слову, вечеринка обошлась будущей маме в 500 тысяч долларов.

Вечеринка Меган Маркл в Нью-Йорке обошлась в огромную сумму

После этого обиженный на Меган Маркл Пирс Морган не смог не прокомментировать ее выходку. Иностранное издание Daily Mail опубликовало новые громкие заявления мужчины в отношении герцогини.

"Опять хочу сказать. Меган Маркл знает, как работают СМИ, она была телезвездой в Америке. Она знает все тонкости этого бизнеса. Что меня больше всего удивляет? То, что ее друг Джордж Клуни публично попросил прессу оставить Меган Маркл в покое, а она после этого... Что сделала? Прилетела в Нью-Йорк на частном самолете и устроила роскошную, гламурную, напичканную селебрити вечеринку baby shower – то есть сделала все для того, чтобы снова привлечь к себе повышенное внимание," – утверждает 53-летний британский журналист Пирс Морган.

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Кейт Миддлтон, Джордж Клуни, Королевская семья, Пирс Морган, Меган Маркл.
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