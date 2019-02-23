Украинская телеведущая обнажилась для календаря

Новости шоу бизнеса: Новое фото опубликовала украинская знаменитость на свое странице в Instagram.

Леся Никитюк, которая недавно показала на снимке колечко на безымянным пальце, засветила обнаженное тело совсем не для своей прихоти. Телеведущая приняла участие в создании календаря на май месяц 2019 года.

На фото звезда предстает в довольно эротическом виде лежа в ванной, в ярко-зеленной воде. Из одежды видны только лосины из латекса бирюзового цвета.

Instagram/lesia_nikituk

"Кому холодно - думайте про Травень. Він скоро. Ну або полежте в теплій ванній як я", - подписала снимок Никитюк.

В комментариях подписчики тут же начали восхвалять откровенный снимок звезды: "Невероятная", "Леся, ты Афродита!", "Самая лучшая".