Папарацци засняли Бехати Принслу на прогулке с дочерью

Новости шоу бизнеса: Известная модель Бехати Принслу после родов выглядит замечательно.

Сейчас в Лос-Анджелесе полным ходом идет подготовка к главной кинопремии мира. В воскресенье там состоится церемония вручения премии «Оскар». Актеры, модели и режиссеры уже начали наглаживать костюмы и платья.

Модель Бехати Принслу тоже готовится к празднику. Правда, в ее случае «Оскар» начнется не с красной дорожки кинотеатра «Долби», а с вечеринки Vanity Fair. Вместе с младшей дочерью Джио Грейс Бехати и отправилась выбирать наряд, в котором появится на after party церемонии.

Адам Ливайн и Бехати Принслу начали встречаться в 2012-м. Через два года знаменитости поженились, а еще через два - в марте 2016-го - появилась новость о беременности модели.

В сентябре того же года родилась их первая дочь Дасти Роуз, а в начале 2018-го на свет появилась Джио Грейс.