Спайк Ли пытался демонстративно уйти с "Оскара"

Где "Оскар" – там скандалы, и главный скандалист в этом году – Спайк Ли. Режиссеру наконец-то выдали "Оскар" за "Черного клановца" (правда, за лучший адаптированный сценарий), но не наградили ни за режиссуру, ни за лучший фильм – так что Спайк Ли немножко обиделся.

Очевидцы сообщают, что, когда "Оскар" как лучший фильм взяла "Зеленая книга" с Махершалой Али и Вигго Мортенсеном, Спайк Ли разозлился так, что это было видно всем – сначала он махал руками, выражая свое недоумение, а затем и вовсе попытался демонстративно покинуть зал. Правда, демарш не удался – у дверей Спайка остановили и настоятельно попросили вернуться, так что в своем кресле он оказался еще до того, как закончились благодарственные речи.

Asked about "Green Book," Spike Lee decided it was time for more champagne.

