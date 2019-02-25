Спайк Ли пытался демонстративно уйти с "Оскара"

Новости шоу бизнеса: Когда "Оскар" как лучший фильм взяла "Зеленая книга", Спайк Ли разозлился.

Где "Оскар" – там скандалы, и главный скандалист в этом году – Спайк Ли. Режиссеру наконец-то выдали "Оскар" за "Черного клановца" (правда, за лучший адаптированный сценарий), но не наградили ни за режиссуру, ни за лучший фильм – так что Спайк Ли немножко обиделся.

Очевидцы сообщают, что, когда "Оскар" как лучший фильм взяла "Зеленая книга" с Махершалой Али и Вигго Мортенсеном, Спайк Ли разозлился так, что это было видно всем – сначала он махал руками, выражая свое недоумение, а затем и вовсе попытался демонстративно покинуть зал. Правда, демарш не удался – у дверей Спайка остановили и настоятельно попросили вернуться, так что в своем кресле он оказался еще до того, как закончились благодарственные речи.

Недовольство результатом "Оскара" Спайк Ли решил скрасить самым простым и естественным для обычного человека образом – напился. Общаясь с журналистами за кулисами "Оскара", режиссер отметил: "Это уже шестой мой бокал шампанского – ну, вы понимаете, почему".

Когда его спросили о реакции на победу "Зеленой книги", Спайк Ли выдал блестящий пассивно-агрессивный перфоманс – сначала прихлебывал шампанское со словами "дайте-ка сделаю еще глоточек", а потом просто сказал: "Следующий вопрос!"