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Спайк Ли пытался демонстративно уйти с "Оскара"

Спайк Ли пытался демонстративно уйти с "Оскара"
13:04 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Твиттер

Новости шоу бизнеса: Когда "Оскар" как лучший фильм взяла "Зеленая книга", Спайк Ли разозлился.

Где "Оскар" – там скандалы, и главный скандалист в этом году – Спайк Ли. Режиссеру наконец-то выдали "Оскар" за "Черного клановца" (правда, за лучший адаптированный сценарий), но не наградили ни за режиссуру, ни за лучший фильм – так что Спайк Ли немножко обиделся.

Очевидцы сообщают, что, когда "Оскар" как лучший фильм взяла "Зеленая книга" с Махершалой Али и Вигго Мортенсеном, Спайк Ли разозлился так, что это было видно всем – сначала он махал руками, выражая свое недоумение, а затем и вовсе попытался демонстративно покинуть зал. Правда, демарш не удался – у дверей Спайка остановили и настоятельно попросили вернуться, так что в своем кресле он оказался еще до того, как закончились благодарственные речи. 

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Недовольство результатом "Оскара" Спайк Ли решил скрасить самым простым и естественным для обычного человека образом – напился. Общаясь с журналистами за кулисами "Оскара", режиссер отметил: "Это уже шестой мой бокал шампанского – ну, вы понимаете, почему".

Когда его спросили о реакции на победу "Зеленой книги", Спайк Ли выдал блестящий пассивно-агрессивный перфоманс – сначала прихлебывал шампанское со словами "дайте-ка сделаю еще глоточек", а потом просто сказал: "Следующий вопрос!"

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Оскар, Спайк Ли, Премии, Оскар 2019, Кинопремии.
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