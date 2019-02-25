Настя Каменских опубликовала провокационное фото

Новости шоу бизнеса: Украинская певица Настя Каменских на своей странице в Instagram всем показала свое обнаженное тело.

После того, как Настя Каменских рассказала о своих потаенных секретах в делах сердечных, певица уже не стесняется будоражить и шокировать своих поклонников эротическими фотографиями.

На это раз звезда реально показала свою попу, причем очень даже обнаженную. "Попа как у Ким" - вот как можно просто прокомментировать снимок, выложенный в соцсети.

На фото видно, как Каменских совсем оголенная сидит на кровати, и укрывается легким одеялом пастельного оттенка.

Настя Каменских привыкла получать от своих фото восхищенные комплименты, но в этот раз не прокатило. Подписчики тут же начали негативно отзываться о решении певицы выкладывать такого рода фотографии на всеобщее обозрение: "Настя выглядеш супер, но , я считаю что это уже слишком!", "Кошмар!", "Каменских превращается в попшлюшку".