Известный украинский певец рассказал, что думает о ситуации с MARUV

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Известный украинский певец и продюсер Потап, в достаточно резкой форме высказался относительно скандала, развернувшегося вокруг исполнительницы MARUV, которая стала победительницей Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2019".

На своей персональной странице в социальной сети Instagram Потап зачитал рэп, в котором заявил, что организаторы Нацотбора допустили вышеуказанную участницу к конкурсу, однако после поступили с ней как "ничтожества". После этого Алексей Потапенко (настоящее имя Потапа), и вовсе заявил, что конкурс "Евровидение" для него умер. "Когда в этой стране уже закончится цирк?", "Простите, но я буду груб, народ не так уж туп", "Допустили до участі, не допускайте сучості", "Вибори завжди була у нас цікава тема, але навіщо так з артистом, ви, нікчеми?", — прочитал рэп Потап, специально смешав русский и украинский языки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #maruv#eurovision Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 25 Фев 2019 в 11:23 PST

В комментариях ведется оживленная дискуссия между теми фолловерами Потапа, которые считают его мнение справедливым, а также тем, кто убежден, что MARUV, все-таки должна поехать на "Евровидение".

Как сообщалось ранее, Певица Анна Корсун (MARUV), победившая в украинском Нацотборе Евровидение- 2019, рассказала о причинах, почему она отказалась от подписания договора с НОТУ и возможности представлять Украину на песенном конкурсе в Тель-Авиве.