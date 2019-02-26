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Известный украинский певец рассказал, что думает о ситуации с MARUV

Известный украинский певец рассказал, что думает о ситуации с MARUV
11:11 Сегодня Телеграф goodnews.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Менее чем за одни сутки после публикации данного поста, он сумел собрать 200 тысяч просмотров пользователей.

Известный украинский певец и продюсер Потап, в достаточно резкой форме высказался относительно скандала, развернувшегося вокруг исполнительницы MARUV, которая стала победительницей Национального отбора на международный песенный конкурс "Евровидение-2019".

На своей персональной странице в социальной сети Instagram Потап зачитал рэп, в котором заявил, что организаторы Нацотбора допустили вышеуказанную участницу к конкурсу, однако после поступили с ней как "ничтожества". После этого Алексей Потапенко (настоящее имя Потапа), и вовсе заявил, что конкурс "Евровидение" для него умер. "Когда в этой стране уже закончится цирк?", "Простите, но я буду груб, народ не так уж туп", "Допустили до участі, не допускайте сучості", "Вибори завжди була у нас цікава тема, але навіщо так з артистом, ви, нікчеми?", — прочитал рэп Потап, специально смешав русский и украинский языки. 

 
 
 
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#maruv#eurovision

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)  

Певица MARUV отказалась от гастролей в России

В комментариях ведется оживленная дискуссия между теми фолловерами Потапа, которые считают его мнение справедливым, а также тем, кто убежден, что MARUV, все-таки должна поехать на "Евровидение".

Как сообщалось ранее, Певица Анна Корсун (MARUV), победившая в украинском Нацотборе Евровидение- 2019, рассказала о причинах, почему она отказалась от подписания договора с НОТУ и возможности представлять Украину на песенном конкурсе в Тель-Авиве.

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Все по теме:

Евровидение, Потап, Алексей Потапенко, Нацотбор, Евровидение 2019, MARUV.
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