Американская певица Ариана Гранде стала самой популярной в Instagram

Новости шоу бизнеса: Наконец-то кто-то сумел подвинуть Селену Гомес с "инстаграмного" пьедестала.

Дело в том, что американский журнал Billboard назвал новую самую популярную женщину Instagram. Певица Селена Гомес уступила позиции своей коллеге Ариане Гранде, которая получила аж на 19 тысяч подписчиков больше!

Количество подписчиков Селены Гомес составляет 146 267 801, а Арианы - 146 286 173 на момент публикации материала Billboard.

Впрочем, обе певицы уступают футбольной суперзвезде Криштиану Роналду, который в октябре получил титул самого популярного человека в Instagram со 155 млн подписчиков.

Также певица побила рекорд, установленный легендарными The Beatles еще в 1964 году. Тогда три композиции группы заняли три первые строчки хит-парада Billboard, а сегодня это удалось сделать и 25-летней Ариане. Три ее популярных трека 7 Rings, Break Up With Your Girlfriend, Iʼm Bored" и Thank U, Next заняли три первых места в хит-параде Billboard.

Кроме этого, певица бойкотировала премию "Грэмми 2019".